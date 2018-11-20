Что я пережил в СИЗО – волосы дыбом встанут: Предприниматель из Донецка рассказал, как у него «выбивали» деньги в «ДНР». Новости

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Александр Болюх был вынужден бежать из города после того, как дважды был арестован и подвергался пыткам с целью «выкачивания» из него всех средств. Об этом Болюх рассказал в своем видеообращении, которое он записал еще в Донецке перед недавним выездом в Россию.

Он напомнил, что в 2014 году, с началом боевых действий в Донецке украинские финучреждения, банкоматы не работали. При этом люди продолжали получать на свои карты пенсии и зарплаты, но обналичить средства было негде. В этот период Александр открыл офис по «обналичке» по примеру множества иных подобных точек в Донецке того периода. «Таких точек и офисов в Донецке было просто несметное количество – на каждом углу, на каждом предприятии и даже в парках на лавочках людям обналичивали банковские карты. Преступлением это не считалось… Обналичивание происходило следующим образом: с помощью платежных систем "Приват24", "Ощад24" и т.п. через интернет я переводил деньги в гривне с банковских карт людей на свою банковскую карту, а отдавал наличные в рублях», – пояснил дончанин.

Александр уверяет, что со временем пытался «легализовать» свою работу в «ДНР»: писал письма в местную «налоговую», «центральный республиканский банк» и в «министерство доходов и сборов» с просьбами дать разъяснение, как ему оформить свою деятельность. Но внятного ответа так и не получил. «Да, я зарабатывал на этих финансовых операциях, но ни одного человека не обманул, ничего не украл, всегда рассчитывался честно и порядочно. Люди, встречая меня на улице, до сих пор здороваются и благодарят, что работал порядочно в трудное для всех время», – говорит Болюх.

В итоге, проблемы начались после почти трех лет работы. «В конце апреля 2017 года, когда я находился в Киеве, ко мне в общежитие и в офис в Донецке пришли с обыском сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП). В офисе ничего не нашли, но в общежитии при свидетелях забрали компьютер и коллекцию старинных монет – 12 альбомов», – рассказал Александр.

Он уточнил, что коллекция стоимостью свыше $30 тыс. принадлежит его знакомому, который отдал монеты на хранение Александру под расписку.

По возвращении из Киева в Донецк мужчина «побоялся идти на допрос, опасаясь ареста». Через месяц в офис к Александру пришли «сотрудники УБОП ДНР» и арестовали его, забрав ноутбук и 300 тыс. руб.

«Меня посадили в Изолятор временного содержания г. Донецка, предъявив обвинение в работе без лицензии… Через 10 дней меня привезли в УБОП, где с помощью знакомых мне удалось за $10 тыс. в начале июня вернуться домой на подписку о невыезде. Сумму взятки в $10 тыс. назвал замначальника УБОП Тищенко Сергей Владимирович, деньги ему передавали через следователя Мезенцеву Валерию Валентиновну. Пока я находился в ИВС, оперативные работники Игорь и Александр, имея доступ к конфискованным у меня компьютерам, паролям к банковским счетам и мобильным телефонам, снимали деньги с моих карточных счетов (у Александра есть выписки из банка, – прим. ред.) и переводили на карты своих знакомых», – рассказал дончанин.

При выходе «на подписку» «замначальника УБОП» Тищенко сказал, что мужчина может продолжать заниматься своей работой по обналичиванию денег. Тот так и сделал. Но 29 августа 2017 года к нему опять пришли сотрудники «УБОП ДНР» и снова арестовали, забрав уже 1,5 млн руб., 300 тыс. грн и $500. Александр опять оказался в ИВС Донецка.

Затем его перевели в СИЗО Донецка, где Болюх находился полгода – до 26 февраля 2018 года.

«Если рассказать, что я пережил в СИЗО – волосы дыбом встанут. То, что я не покончил жизнь самоубийством – просто чудо. Надо мной издевались, пытали, не давая спать, кормили с земли, как животное, обливали водой и избивали. Делали все, чтобы я был сговорчивей на отдачу денег. Я вынужден был платить работникам СИЗО и уголовникам, чтобы меня били не так сильно. После пережитого я до сих пор кричу по ночам от страха. Меня изуродовали, почти оторвав ухо – потом была сложная операция, я потерял слух», – поделился Александр.

Тем временем «на свободе» его делом занимался адвокат. «Нанятый мною адвокат Святоха Анатолий Николаевич находился в сговоре с работниками УБОП, и вымогал с меня $5 тыс., якобы, для дачи взятки в прокуратуру и следователю. Деньги адвокату были переданы – $4 тыс., т.к. это все, что у меня уже было. Со слов адвоката, он передал деньги в прокуратуру и следователю Мезенцевой В.В.», – говорит предприниматель.

26 февраля 2018 года Александра привезли в «УБОП» для организации «подписки о невыезде». «Под угрозой того, что меня будут держать в тюрьме, пока я не умру, сотрудники УБОП по приказу Тищенко С.В. заставили меня подписать заявление, что я получил на руки всю коллекцию монет, деньги – 1,5 млн руб., 30 тыс. грн и $500. Конечно, ни коллекцию, ни деньги мне не отдали. Я вышел из здания с пустыми руками, хотя коллекция монет занимает размер чемодана. Это могут подтвердить мои знакомые, которые меня встречали после освобождения», – сказал Болюх.

После выхода из СИЗО он обратился в больницу №4 Донецка. «Там, видя мое жуткое состояние, отправили в "сумасшедший дом". Но там сказали, что нахождение в лечебнице не имеет смысла, что я психически здоров, просто пережил страшный стресс. Сказали – быть дома и отдыхать», – пояснил дончанин.

«В настоящий момент меня уже никто не трогает. А зачем? Деньги у меня все забрали, задача выполнена. Меня так запугали, что я до сих пор боюсь выходить из дома, боюсь людей на улице. Это все последствия пыток. То, что со мной сделали, это настоящее зверство. Здоровье в тюрьме подорвано полностью, денег нет, жилья нет», – отмечает дончанин.

Болюх подчеркивает, что был вынужден бежать из Донецка, опасаясь расправы. Говоря публично о произошедшем, он осознает уровень опасности, и что ему «будут мстить, и убить человека для них ничего не стоит». «Но молчать я не могу. Вы не представляете, сколько горя и боли они мне причинили… Пусть город Донецк знает своих "героев"… До чего же нужно довести человека, чтобы я рассказал обо всем, несмотря на масштабы последствий для меня», – заявил предприниматель.

В заключение он дополнил, что точки по обналичиванию банковских карт продолжают в открытую работать в Донецке. «Например, на улице Горького – на остановке троллейбусов № 4, 7, 11, и реклама по обналичке на улице. Офисы по обналичке крышуют сотрудники УБОП, предварительно запугав людей до смерти историями типа моей для выкачки максимального количества денег», – резюмировал дончанин.

Подписчики Александра подтверждают, что подобные ситуации в «ДНР» – не редкость:

«Адольф»: «Лично знаю схожие истории, в том числе и с ОБОП, ОБЭП и т.д.»;

Александр В.: «То, что творится здесь, это просто здравому смыслу не поддается. Сотрудники силовых структур просто превратились в скотов и подонков. Некоторые твари стали просто хуже фашистов, и это они творят со своими гражданами. То, что мы знаем, и то, что нам рассказывают люди, прошедшие через этот ад, это просто какой-то сюрреализм… Москва просто закрыла на это глаза и в упор не хочет видеть все нарушения, а это ведь человеческие жизни».

«Очень жалко Александра, помогал много раз мне и моим знакомым. Не пойму, что он сделал плохого? ДНР с украинскими картами не работает, он реально выручал, особенно пенсионеров, дешевле ему оставить 100 руб., чем 500 руб. потратить на дорогу, еще и время потерять», – вспоминает один из донецких клиентов Болюха.

Напомним, ранее российский журналист Георгий Александров, который несколько лет освещал события в «Л-ДНР», рассказал, что человека, содержащегося в «подвалах ДНР», можно выкупить за миллион рублей ($15 тыс.). Источник «Донецких новостей» подтверждает, что в «ДНР» «такса» выкупа человека из «подвала», «следственного изолятора» стартует от $10-20 тыс. «Все зависит от того, по какой "статье" он идет, насколько на нем завязано рассматриваемое "дело", какой этот человек имеет вес – одно дело медсестра по делу о взятке, другое – руководитель предприятия по "шпионажу"», – пояснил источник.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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