Идет похолодание: Как следят за погодой в Мариуполе и доверяют ли жители прогнозам (Видео). Новости

В Донецкой области ожидают сильный ветер и значительное понижение температуры. Такие данные обнародовали в Укргидрометцентре. Погода ухудшится уже завтра, 20 ноября.

Житель Мариуполя Андрей Шевченко прежде чем выйти на улицу всегда изучает прогноз погоды. Его смотрит преимущественно в интернете сразу на нескольких сайтах. «Не все источники вовремя обновляют информацию на своих сайтах. Поэтому лучше иметь много достоверных источников, а сравнивать по большинству», – сказал он.

А мариупольчанка Валентина Копанева о том, какой будет погода, узнает благодаря народным приметам. «Воробушки, если в водичке купаются, значит – будет сухо. А если в пыли, значит – будет дождик. Это замечали, это помню мне еще бабушка рассказывала», – делится она.

Елена Полиенко работает метеорологом более 30 лет. На гидрометеорологической станции исследует температуру воздуха, почвы, скорость ветра, осадки. А еще – следит за радиационным фоном. «Мы измеряем радиационный фон в пяти повторностях. Один раз померили, сбросили показания и так еще 4 раза. Вот, смею вас уверить, что радиационный фон в нашем городе в пределах нормы. В среднем 13 мкр/ч», – объяснила техник-метеоролог.

Затем данные передаются синоптикам. За колебаниями погоды они наблюдают круглосуточно. Считают, работа ответственная. «Требует очень большого внимания, сосредоточенности. Потому что существует много деталей, на которые следует обращать внимание и нет права допускать ошибок», – говорит дежурный синоптик Инна Парамонова.

Поэтому, узнавать погоду по данным синоптиков доверять или народным приметам – каждый для себя выбирает самостоятельно.

Так, сегодня, 19 ноября, по народным приметам должен идти снег. Это указывало бы на то, что зима будет холодной и снежной. Однако снега пока нет. Но уже завтра синоптики прогнозируют значительное похолодание.

Источник: ТК «Донбасс»