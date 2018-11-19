Четверо погибших, семь пострадавших: В «ДНР» за неделю произошло 98 пожаров. Новости

Четыре человека погибли, еще семь пострадали в результате пожаров в «ДНР» за неделю. Об этом сегодня, 19 ноября, заявила представитель «МЧС ДНР» Наталья Гетова, пишут местные интернет-ресурсы.

«За прошедшую неделю в результате пожаров погибло четыре человека в Донецке, Макеевке, Амвросиевке и Шахтерском районе. Кроме этого, пострадало семь человек в Донецке, Макеевке, Харцызске и Торезе», – сказала Гетова.

Сообщается, что сотрудники «МЧС» спасли от гибели троих человек.

Всего за прошедшую неделю подразделения спасателей ликвидировали в «ДНР» 98 пожаров и возгораний.