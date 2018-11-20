Свобода или колбаса: Как на Донбассе относятся к ценностям (Инфографика). Новости

Социологи выяснили, что важнее для населения Украины, в частности на Донбассе, правовые свободы или материальные ценности, и готовы ли они на уступки своих прав. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции, представляя результаты исследования*, рассказала председатель правления ОО «Центр информации о правах человека» Татьяна Печончик.

По ее словам, вопрос звучал так: «Готовы ли жители Украины в обмен на определенные материальные блага отдать властям часть своих прав», или не готовы, и готовы терпеть различные материальные трудности и неприятности, но не уступать свои права и свободы.

«На Донбассе наибольшее количество населения из всех регионов Украины, которое не готово отдавать свои права и свободы и терпеть материальные трудности. Так заявили 74% жителей подконтрольной части Донбасса, и всего 11% готовы уступить государству свои права и свободы, чтобы получить определенные материальные бонусы», – сказала она.

«Два года назад ситуация была похожей, в том плане, что на Донбассе было также большинство людей, которые были не готовы отдавать свои права и свободы в обмен на материальные компенсации. Таких было 55%, готовы были – 22%. Мы видим, что количество людей, которые выбирают свободу, а не колбасу за это время на Донбассе увеличилось с 55% до 74%», – продолжила Печончик.

Согласно опросу, данные 2018 года показывают, что в среднем 45% граждан по всей Украине не готовы уступать свои права и свободы в обмен на материальные ценности. Приоритетом для 23% респондентов являются материальные ценности, готовность ради них уступить свои права и свободы.

«Когда человек выбирает свободу и права, это не означает, что он будет бедным или терпеть трудности. В долгосрочной перспективе, как это видно по опыту развитых демократических стран, именно люди, которые борются за свои права и свободы, являются более материально обеспеченными, потому что могут контролировать власть, и то, каким образом распределяются и тратятся деньги в стране», – отметила эксперт.

«Каждый человек по-своему понимает свободу. В правовом аспекте свободой является личная свобода человека – свобода от пыток, свобода слова, свобода выйти на площадь и провести митинг. Возможно, населением Донбасса коррелировалось восприятие свободы в плане безопасности, как свобода от оккупации», – добавила эксперт, объясняя высокие показатели опроса.

Напомним, согласно опросу, в 2018 году на Донбассе жители поставили на первое место полицию, как эффективный способ защиты своих прав, а отношение к самосуду в Донецкой и Луганской областях отличается от других регионов Украины в разы.

Результаты исследования показали, что в Украине за два года изменились приоритеты в обществе и на первое место, в частности для жителей Донбасса вышла свобода, опередив запросы на справедливость и безопасность, а проблема дискриминации, остается актуальным вопросом для всех граждан. Кроме того, в Украине с 2016 по 2018 год изменилось отношение к ограничению прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), при этом на Донбассе более толерантно относятся к разным уязвимым социальным группам, чем в других регионах.

*Исследование содержит результаты изменений в восприятии и понимании проблематики прав человека в Украине на протяжении 2016-2018 годов. Данные приведены на основе общенационального социологического опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» им. И. Кучерива совместно с общественной организацией «Центр информации о правах человека» при поддержке ПРООН в Украине с 11 по 24 июля 2018 г. Опрос проводился во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных украинским властям районов Донецкой и Луганской областей и АР Крым. Всего были опрошены 1998 респондентов. Максимальная погрешность не превышает 2,2%.

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