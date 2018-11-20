Драма и пропаганда: Детей Донбасса учат защищаться от гибридной войны. Новости

На Донбассе продолжается гибридная война, в ходе которой российская пропаганда массово воздействует на сознание населения, а дети – наиболее уязвимая категория, но им легче выработать механизм защиты от агрессивной информационной среды. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 ноября, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал кинооператор и автор волонтерского проекта «Желтый автобус», гуманитарная экспедиция которого прошла осенью в Мариуполе (Донецкая обл.), Ярослав Пилунский.

«Гибридная война продолжает совершенствоваться. Боевая пропаганда влияет на массовое сознание. В этих условиях индивидуальная защита каждого человека от влияния агрессивной информационной среды становится одним из самых важных заданий для безопасности государства», – сказал он.

По его словам, авторы проекта «Желтый автобус» предлагают свои методы решения этого задания. «Это разработка и внедрение методики современного образования в сфере медиа-грамотности и информационной экологии на основе базовых знаний о способах управления вниманием зрителя в медиа-пространстве. Это касается всей информационной среды», – отмечает Пилунский.

«Драматургия, которая разработана еще со времен Геродота, работает и на пропагандистов тоже. Поэтому с нашей стороны, рассказывая об основных знаниях о драматургии, мы можем рассказать, как этот инструментарий работает. Кинематограф и журналистика – наш тестовый режим, который мы внедряем уже третий год с помощью экспедиций в прифронтовые города и села Украины», – продолжил автор

Он сообщил, что подростки, с которыми работают авторы проекта, наиболее уязвимая категория жителей прифронтового Донбасса. «Пропаганда действует и на другое население, но подростки способны выработать защитный механизм от воздействия этой пропаганды на подсознание», – добавил Пилунский.

Как сообщалось ранее, школьники из прифронтовых территорий Донбасса в рамках волонтерского культурно-образовательного проекта «Желтый автобус» отсняли 4 фильма, один из которых получил награду в 2017 году. В этом году осенью этот проект поддержал Центр информации и документации НАТО. Впервые в Мариуполе в нем приняли участие не только школьники, но и студенты, и военные.

*Проект «Желтый автобус» – всеукраинская система онлайн-обучения детей творческим дисциплинам. В его рамках проводят мобильные мастер-классы; творческие конкурсы для участия в проектах, реализуемых детьми совместно со взрослыми художниками; создают учебные программы развития творческих способностей, а также и помогают детям в создании творческого продукта и его продвижении к массовой аудитории, организовывают детские выставки, кинопоказы, фестивали.

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