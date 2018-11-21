В Дружковке будут оформлять ID-паспорта. Новости

В Дружковке (Донецкая обл.) Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) пополнится двумя рабочими станциями для оформления ID-паспортов.
По словам заместителя городского головы Олега Полякова, новая услуга появится в Дружковке ближайшее время. «Изготовление ID-карт и загранпаспортов было анонсировано. Скоро этим будет заниматься наш ЦПАУ. Мы уже приобрели одну станцию для изготовления паспортов. На подходе вторая станция от наших партнеров и спонсоров. Мы планируем, что две станции заработают до конца года», – сказал он.
Одну рабочую станцию ЦПАУ получил от международных партнеров еще летом, но необходимо было решить вопрос ее подключения к общей системе.
Как сообщила директор ЦПАУ Анна Иваницкая, сейчас канал связи установлен, но для предоставления административной услуги остались бюрократические нюансы.
«Реализуется программа по предоставлению миграционных услуг благодаря USAID. Они нам поставили одну рабочую станцию и канал связи. Вторая рабочая станция будет поставлена за счет государственной субвенции и софинансировании из местного бюджета – 50% на 50%», – сообщила она.
На одну из рабочих станций Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц выделило около 300 тыс. грн.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»
Читайте также:
- Три вопроса переселенцев к юристу: В «Донбасс SOS» объяснили процедуру получения нового паспорта, прописки и жилья
- В миграционной службе Украины рассказали, как голосовать владельцам ID-карт
- Переселенцам: В ГМС изменились правила, и теперь не дают выписку при выдаче ID-карты
- Есть нюансы: В Покровске пояснили, где оформлять паспорта переселенцам и жителям неподконтрольного Донбасса
- Разделенные ЦПАУ Покровска: Где, какие документы оформлять, и когда откроют единый центр админуслуг (Фото)
- В Украине ученикам стоит заблаговременно получить ID-паспорт, – МОН
- Новая услуга: В Украине подать заявление на оформление биометрического паспорта можно онлайн (Инфографика)
- Не вклеил фото в бумажный – получишь ID-паспорт: В Покровске разъяснили особенности новых документов
- Механизм «пяти родственников»: Как проводится идентификация переселенцев и что делать, если нет дополнительных документов
Комментарии