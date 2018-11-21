В Дружковке будут оформлять ID-паспорта. Новости

В Дружковке (Донецкая обл.) Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) пополнится двумя рабочими станциями для оформления ID-паспортов.

По словам заместителя городского головы Олега Полякова, новая услуга появится в Дружковке ближайшее время. «Изготовление ID-карт и загранпаспортов было анонсировано. Скоро этим будет заниматься наш ЦПАУ. Мы уже приобрели одну станцию для изготовления паспортов. На подходе вторая станция от наших партнеров и спонсоров. Мы планируем, что две станции заработают до конца года», – сказал он.

Одну рабочую станцию ЦПАУ получил от международных партнеров еще летом, но необходимо было решить вопрос ее подключения к общей системе.

Как сообщила директор ЦПАУ Анна Иваницкая, сейчас канал связи установлен, но для предоставления административной услуги остались бюрократические нюансы.

«Реализуется программа по предоставлению миграционных услуг благодаря USAID. Они нам поставили одну рабочую станцию и канал связи. Вторая рабочая станция будет поставлена за счет государственной субвенции и софинансировании из местного бюджета – 50% на 50%», – сообщила она.

На одну из рабочих станций Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц выделило около 300 тыс. грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»

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