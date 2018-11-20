Экономический вред государству: Как объясняют отказы в пенсиях переселенцам. Новости

В уведомлениях об отказе в выплате пенсии переселенцам содержится унизительная формулировка. Об этом рассказал родственник жителя неподконтрольного украинским властям Снежного (Донецкая обл.) Александр.

«У меня есть родственники в Снежном – дедушка. Сейчас ему исполнилось 90 лет. Он до этого ездил [на подконтрольную Украине территорию за пенсией], но полгода он уже так болеет, что не может сюда приехать, ему просто плохо становится», – сообщил он.

«На мой адрес прислали сообщение, читаю дословно: "Руководствуясь постановлением… с целью исключения возможности нанесения вреда экономическим интересам государства вследствие подачи ВПЛ в органы социальной защиты населения недостоверных сведений"… Это же какое унижение этих людей! Наносят экономический вред государству! Ну, кто это придумал в этих уведомлениях такую формулировку? Они что – враги нации?», – возмутился Александр.

Ситуацию прокомментировал заместитель министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука.

«Я никогда не скрывал, что у нас 2,5 года продолжается довольно оживленная дискуссия по этому поводу с Министерством социальной политики и Пенсионным фондом. К сожалению, пока позиция Минсоца и Пенсионного фонда преобладают», – сказал он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»