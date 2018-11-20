Сводка из зоны ООС за 19 ноября: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксирован 21 обстрел украинских позиций. При этом незаконные вооруженные формирования (НВФ) 9 раз применили вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. В ходе боевых действий 3-е военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Противник осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Желобок, Новотошковское, Вольный (Золотое-4), Луганское, Травневое, Авдеевка, Пески, Опытное, Степное, Березовое, Новомихайловка, Красногоровка, Новотроицкое, Чермалык, Павлополь, Водяное и Гнутово. НВФ вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Новотошковское противник обстрелял из минометов калибром 120 мм, а по опорным пунктам у Крымского, Луганского и Водяного – вел огонь из минометов калибром 82 мм. По Объединенным силам у Чермалыка и хутора Вольный НВФ применяли минометы обоих калибров.

В текущих сутках противник огневой активности не проявлял.

В «ДНР» сообщают, что «силовики Киева за прошедшие сутки 13 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 38 единиц. Под огнем оказались поселок шахты "Трудовская", села Спартак и Яковлевка на окраинах и в окрестностях Донецка; Ясиноватая и прилегающий к ней населенный пункт Крутая Балка; Докучаевск, горловские поселки шахты им. Гагарина, Гольмовский, Зайцево; село Саханка. При обстрелах применялись гранатометы АГС, РПГ/СПГ и крупнокалиберное стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 5 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Золотого-5, сел Желобок и Калиновка. Огонь велся из артиллерийских орудий калибром 122 мм, минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия».