Зачем России «выборы» в «ДНР» и «ЛНР»: Политолог назвал три главных фактора. Новости

Путем проведения «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» Россия добивается нескольких целей, в частности – шантажирует Украину и страны Запада и влияет на настроения всего украинского общества. Такое мнение озвучил политолог Руслан Бортник.

«Если брать стратегический обзор, Россия давит на Запад и шантажирует его – через эти "выборы" начать процесс признания "республик", провести этот регион по осетинскому или абхазскому сценарию. В Осетии и Абхазии существовали еще и административные границы, на которых находились войска. Где эти границы пройдут на Донбассе: по линии разграничения, по границе областей? Если по линии разграничения, то на какой момент – первых или вторых Минских соглашений? Понимаете, сколько вопросов?», – говорит он.

«Россия дает такой кулуарный тезис: "Если вы не будете реализовывать Минские соглашения в нашем понимании, мы пойдем по пути интеграции этих территорий в наш состав и признании их". Вот для признания и нужны "главы", хоть и в кавычках. Это первый фактор. Второй фактор – это формирование переговорной делегации в рамках Минских соглашений, но в другом статусе. Третий фактор – это банальная попытка "сохранить лицо"», – продолжил Бортник.

По его словам, «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» Россия переносила много раз в ожидании уступок со стороны Украины и западных партнеров. «Этих уступок не было, а после убийства Захарченко, после того, как они обвинили в его убийстве Украину, перенести еще раз эти "выборы" означало бы "потерять лицо"», – считает политолог.

«Это еще и элемент игры внутри украинской политики. В Украине сейчас началась избирательная кампания и проведение этих "выборов" в "ДНР" и "ЛНР" бьет по тезису президента об армии. Потому что, несмотря на все заявления о том, что мы одна из лучших армий во Вселенной, война на Донбассе не выиграна, и за линией разграничения остаются миллионы украинских граждан, которых контролируют такие квази-образования», – добавил он.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

Накануне «голосований» глава СБУ Василий Грицак сообщил, что в Кремле уже готовы соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно. В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

12 ноября на неподконтрольной украинским властям части Донбасса подсчитали голоса на «выборах» и огласили «неожиданные» результаты. В Кремле сообщили, что «с пониманием» относятся к «голосованию», проведенному на неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей, а в Евросоюзе возложили ответственность за эти «выборы» на Россию.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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