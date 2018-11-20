«Желтый автобус» в Мариуполе: Проект поддержал Центр информации НАТО. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) на осенних каникулах коллектив проекта «Желтый автобус»* провел гуманитарную миссию для детей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», о результатах проведенных мероприятий сегодня, 20 ноября, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала директор Центра коммуникаций Киевского национального университета им. Т. Шевченко Елена Добржанская.

«В этом году осенью этот проект поддержал Центр информации и документации НАТО. Это создало немного другие возможности. Если обычно целевая аудитория, с которой работала группа Желтый автобус были только школьники, в этом году была возможность поработать вместе с военными и студентами», – сказала она.

«Мариуполь – это город, где люди не очень ощущают себя в безопасности. Присоединение Центра информации и документации НАТО, презентация этого проекта именно этой организацией способствовало восприятию НАТО участниками этого проекта, как прежде всего организацию по безопасности», – продолжила Добржанская.

По ее словам, представители Центра информации и документации НАТО в рамках проекта «Желтый автобус» выступили перед детьми, студентами и военными в Мариуполе, разбив определенные стереотипы, сложившиеся об Альянсе в украинском обществе.

«Проект как раз касался того, чтобы изменить эти стереотипы. Выработать у детей, которые будут принимать участие в этом проекте, понимание безопасности, понимание экологии не только в его обычном понимании, а в информационной экологии, научить детей критически мыслить и создавать такой контент, который будет создавать ощущение безопасности», – добавила эксперт.

Как сообщалось ранее, школьники из прифронтовых территорий Донбасса в рамках волонтерского культурно-образовательного проекта «Желтый автобус» отсняли 4 фильма, один из которых получил награду в 2017 году.

*Проект «Желтый автобус» – всеукраинская система онлайн-обучения детей творческим дисциплинам. В его рамках проводят мобильные мастер-классы; творческие конкурсы для участия в проектах, реализуемых детьми совместно со взрослыми художниками; создают учебные программы развития творческих способностей, а также и помогают детям в создании творческого продукта и его продвижении к массовой аудитории, организовывают детские выставки, кинопоказы, фестивали.

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