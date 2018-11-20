Мэр в сомнениях: Славянск наконец-то решился ограничить ночную торговлю алкоголем . Новости

В Славянске (Донецкая обл.) планируют официально ограничить ночную торговлю алкоголем на период после 22:00 и до 8 часов утра. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 ноября, в ходе пресс-конференции сообщил городской голова Славянска Вадим Лях.

Он пояснил, что запрет хотят принять пока на год, как собственный эксперимент. « Понаблюдаем за год, посмотрим статистику – есть весна и лето, и зима и осень. Больше всего употреблений в летний период, когда после десяти вечера еще разгар гуляний, еще светло и так далее. Поэтому мы принимаем пока на этот период», – сказал Лях.

Контролировать выполнение данного решения будет Славянский отдел полиции. «С предложениями о запрете сотрудники полиции и прокуратуры обращалась ко мне не раз. Говорят, что такой опыт уже есть в других городах и многие на подходе. Ссылаются на то, что растет количество преступлений в вечернее время и связывают это с продажей алкоголя. В этом году опять обсуждали, и я сказал: давайте попробуем, и посмотрим статистику за следующий год. Есть ли улучшение ситуации, как жители на это отреагируют – тоже послушаем. И если это действительно даст положительный эффект – через год еще обсудим и примем окончательное решение», – комментирует мэр города.

«Все мы знаем, что в городе есть проблемные места по продаже алкоголя. Например, в микрорайоне Лесной, где расположены МАФы, в которых постоянно идет торговля в вечернее время и люди жалуются. Этот запрет как раз будет поводом для полиции навести порядок», – говорит городской голова.

Под запрет попадет продажа пива (кроме безалкогольного), алкогольных и слабоалкогольных напитков, столовых вин. Ограничения коснутся всех субъектов хозяйствования, которые осуществляют реализацию спиртных напитков на территории города. Это и супермаркеты, и маленькие магазинчики, и ларьки. Ночью в Славянске можно будет выпить только в заведениях ресторанного хозяйства.

Городскому отделу торговли и защиты прав потребителей поручено довести об ограничениях до ведома всех владельцев торговых точек города. А те, в свою очередь, должны будут разместить предупреждающие объявления о запрете для оповещения покупателей.

Осталось за малым – в декабре на сессии горсовета депутаты должны одобрить инициативу правоохранителей и городских властей.

«Вот мое личное мнение, как жителя города – я лично не верю, что это даст положительный эффект», – резюмировал Вадим Лях.

Как сообщалось ранее, в отдельных городах Донецкой области местная власть ограничила продажу алкоголя в ночное время, что дало свои положительные результаты. В частности, в Мариуполе ограничения введены с конца 2014 года, и в том числе благодаря этим мерам столица Приазовья получила статус самого безопасного города Украины. При этом в административной столице подконтрольной украинской власти части Донетчины – Краматорске, а также в Славянске депутаты горсоветов этот вопрос не инициировали. «Но вы же понимаете – города маленькие, а местные депутаты являются еще и бизнесменами. Поэтому, возможно, существует проблема именно в интересах», – пояснял командир батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска, капитан полиции Александр Малыш.

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