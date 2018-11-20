В Мариуполе дети, студенты и военные меняли отношение к НАТО. Новости

Такие проекты, как «Желтый автобус»*, гуманитарная миссия которого прошла осенью в Мариуполе (Донецкая обл.), помогут улучшить культурную и социальную обстановку в украинском обществе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», о результатах проведенных мероприятий сегодня, 20 ноября, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала директор Центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова.

«Когда люди слышат слово "НАТО", в основном возникают ассоциации с войной и обороной, что неприятно для многих. Но частью деятельности НАТО также являются публичность, дипломатия – встречи и общение с людьми, в том числе поддержка таких проектов, как "Желтый автобус"», – сказала она.

«В этом проекте, в котором мы приняли участие, были разные целевые аудитории. В нем принимали участие и 15-летние ребята, работа с которыми требовала различных методов и средств», – продолжила Маронкова.

По ее словам, вопрос безопасности касается всего общества, особенно он критичен в Украине и затрагивает все население. «Мы можем говорить о двух уровнях безопасности: личная безопасность и безопасность всей страны. К сожалению, в Украине 4 года назад, начиная с того момента, вопрос личной безопасности и безопасности всего государства стали единым целым. Именно благодаря таким проектам, как Желтый автобус, таким креативным людям, как его авторы и участники, мы можем достичь значительных изменений в Украине. Это является свидетельством позитивных изменений, и мы гордимся, что являемся частью этих изменений», – резюмировала директор Центра информации и документации НАТО в Украине.

Как сообщалось ранее, школьники из прифронтовых территорий Донбасса в рамках волонтерского культурно-образовательного проекта «Желтый автобус» отсняли 4 фильма, один из которых получил награду в 2017 году. В этом году осенью этот проект поддержал Центр информации и документации НАТО. Впервые в Мариуполе в нем приняли участие не только школьники, но и студенты, и военные.

*Проект «Желтый автобус» – всеукраинская система онлайн-обучения детей творческим дисциплинам. В его рамках проводят мобильные мастер-классы; творческие конкурсы для участия в проектах, реализуемых детьми совместно со взрослыми художниками; создают учебные программы развития творческих способностей, а также и помогают детям в создании творческого продукта и его продвижении к массовой аудитории, организовывают детские выставки, кинопоказы, фестивали.

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