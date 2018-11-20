Пять лет после Майдана: Позитивные последствия настораживают социологов. Новости

Очередной ежегодный опрос мнений экспертов о последствиях Революции достоинства для Украины демонстрирует определенный период застоя в стране. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 ноября, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала директор фонда «Демократические инициативы» им. И. Кучерива Ирина Бекешкина.

«Из года в год наш экспертный опрос, по крайней мере, последние два года повторяется в оценках позитивных и негативных последствий [Революции достоинства]. Что касается негативных, это понятно, что произошло после Майдана. Что касается позитивных – это настораживает, потому что основные позитивные последствия произошли в первые годы после Майдана», – сказала она.

По ее словам, опрос экспертов, который фонд «Демократические инициативы» проводит пятый год подряд, демонстрирует «не очень позитивную тенденцию».

«Сначала у нас был резкий прорыв. Когда говорят, что Украина провела столько реформ, сколько не было сделано за все предыдущие годы, это правда. Но это было сделано в первые два года после Майдана, немного третий год застал. А дальше – период определенного застоя, когда мы еще живем за счет прежних достижений, но надо идти вперед», – прокомментировала Бекешкина.

Согласно опросу, эксперты преимущественно характеризуют Евромайдан как Революцию достоинства – революцию за демократизацию и европейский выбор. «Второе определение, что Майдан – это движение не столько "за", сколько "против" [действовавшей власти]. сейчас мы видим, что политические силы, которые на Майдане объединились, сейчас разошлись по разным углам и иногда даже между собой начинают публично выяснять отношения, что не всегда играет в позитив», – отметила эксперт.

«К целям Майдана, которые уже были достигнуты, эксперты относят восстановление курса на евроинтеграцию – это основное достижение. До этого времени общественное мнение четко делилось пополам: половина населения смотрели на Восток, половина – на Запад. Сейчас у нас ситуация другая, хотя это не столько последствие Майдана, потому что он еще больше разделил людей – 50% его поддерживали, 40% не поддерживали. Но это произошло вследствие тех событий после Майдана – агрессии России и войны. Сейчас уже нет равнозначных векторов на Запад или на Восток. Сейчас у нас вектор на Запад», – добавила она.

Среди других достигнутых целей Майдана эксперты назвали подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, получение безвизового режима с ЕС, а также смена власти в Украине и частичное обновление политических элит.

Как отметил научный директор фонда «Демократические инициативы» Алексей Гарань, эксперты оценивают события в стране более сбалансировано, чем существующее общественное мнение.

«Потому что общественное мнение часто настроено критично по отношению к действиям властей и тому, что происходит в стране. У нас есть результат опроса 80 экспертов, который мы можем сравнить с прошлогодними результатами. В экспертных оценках есть довольно стабильная тенденция», – сказал он.

*Опрос был проведен фондом «Демократические инициативы» им. И. Кучерива 12-18 ноября 2018 года. В нем приняли участие 80 экспертов, которые оценили события на Майдане, их последствия и уроки на будущее. Для сравнения использовались результаты аналогичных экспертных опросов, проведенных фондом «Демократические инициативы» с 2014 по 2017 годы.

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