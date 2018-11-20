В Украине через 5 лет после Майдана наблюдается опасная тенденция, – опрос. Новости

В Украине спустя 5 лет после Революции достоинства остаются нереализованными главные цели, которые ставило общество перед властями, выходя на Майдан с протестами. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 ноября, в ходе пресс-конференции в Киеве, комментируя опрос* экспертов, рассказала директор фонда «Демократические инициативы» им. И. Кучерива Ирина Бекешкина.

«Важными достижениями Майдана эксперты считают начало реформ в разных сферах жизни, и усиление влияния гражданского общества на власть, хотя это мнение меньше распространено», – сказала она.

По ее словам, экспертов от гражданского общества социологи опрашивали ежегодно после событий на Майдане. «В 2014 году влияние гражданского общества на власть резко возросло, в 2015-м тоже, а дальше оно медленно начало уменьшаться. То, что сейчас происходит в отношениях власти и гражданского общества, отдельная тема для разговора, но это очень опасная тенденция, которая противоречит событиям на Майдане и его целям», – продолжила Бекешкина.

«Главная цель Майдана, которая до сих пор не реализована с точки зрения наших экспертов, это перезагрузка системы власти и обновление принципов ее деятельности, приход качественно новых [политических] элит и люстрация старых», – сообщила эксперт.

Она добавила, что также, по мнению опрошенных экспертов, в Украине не побороли коррупцию, не провели реформы правоохранительных органов и судопроизводства, а также не наказаны виновные в преступлениях против Майдана.

Основным достижением Майдана эксперты считают восстановление в Украине курса на евроинтеграцию.

*Опрос был проведен фондом «Демократические инициативы» им. И. Кучерива 12-18 ноября 2018 года. В нем приняли участие 80 экспертов, которые оценили события на Майдане, их последствия и уроки на будущее. Для сравнения использовались результаты аналогичных экспертных опросов, проведенных фондом «Демократические инициативы» с 2014 по 2017 годы.

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