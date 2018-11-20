Повторение Майдана и массовые протесты: Насколько это реально в Украине. Новости

В Украине и население, и экспертное сообщество склоняются к мнению, что в ближайшее время повторение революции, подобной Майдану, невозможно, но массовые протесты вполне вероятны. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 ноября, в ходе пресс-конференции в Киеве, комментируя опрос* экспертов, рассказала директор фонда «Демократические инициативы» им. И. Кучерива Ирина Бекешкина.

«Мы спрашивали у экспертов, считают ли они возможным повторение Майдана или нет. Большинство считают, что в ближайшее время это невозможно. Это мнение преобладает второй год подряд. Интересно, что в первые годы считали, что Майдан может повториться, и население так считало, а сейчас и население считает, что в ближайшее время Майдана не может быть, и эксперты также считают», – сказала она.

По ее словам, эксперты назвали несколько потенциальных причин, которые могут привести к массовым протестам в Украине:

предательство национальных интересов, компромиссы с Россией;

катастрофическое падение уровня жизни населения (обнищание), экономический кризис;

массовые нарушения прав граждан, расправа над представителями гражданского общества или оппозиционными политиками, неудовлетворенная потребность общества в справедливости;

внешнее воздействие, вмешательство России;

коррумпированность власти и отсутствие заметных результатов борьбы с коррупцией.

Как сообщалось ранее, по мнению экспертов, в Украине спустя 5 лет после Революции достоинства остаются нереализованными главные цели, которые ставило общество перед властями, выходя на Майдан с протестами. Основным достижением Майдана эксперты считают восстановление в Украине курса на евроинтеграцию.

*Опрос был проведен фондом «Демократические инициативы» им. И. Кучерива 12-18 ноября 2018 года. В нем приняли участие 80 экспертов, которые оценили события на Майдане, их последствия и уроки на будущее. Для сравнения использовались результаты аналогичных экспертных опросов, проведенных фондом «Демократические инициативы» с 2014 по 2017 годы.

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