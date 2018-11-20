Ситуация в пунктах пропуска днем 20 ноября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 20 ноября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

«Администратор»: «12:36. "Каргилл" – стоим глухо. Движения ноль. За 5 часов на 20 машин продвинулись. Льготников тьма».

КПВВ «Новотроицкое»:

Илья: «12:17. В Еленовке очередь за автостанцией, льготы было 5 машин»;

«Jujik»: «13:09. Стою в Новотроицком в сторону Донецка, общая 35 авто, льготы около 20. Движение каждые 10-15 минут»;

«Jamens»: «13:53. В Еленовке очередь до третьего туалета, пускают по реверсу в Украину».

КПВВ «Гнутово»:

«Security»: «13:35. Из Октября до Пищевика – ровно 2 часа заняло. Ждем когда запустят на территорию КПВВ. В очереди 2-й».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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