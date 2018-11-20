Монетизация субсидий будет выгодна для населения, – Порошенко. Новости

В связи с повышением цен на газ, правительству поставлено четкое требование о необходимости расширения программы субсидий. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 ноября, во время рабочей поездки в Черкасскую область заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Увеличить средства на ее выполнение, чтобы от повышения [цен на газ] никак не пострадали ни пенсионеры, ни незащищенные слои населения. Более того – немедленно запустить программу монетизации субсидий», – сказал он.

«Те, кто за счет энергоэффективности и энергосбережения сокращают потребление газа, тепла, должны получить в кратчайшие сроки деньги на карточки. И поэтому в результате задействованных мер не только не пострадают малообеспеченные слои населения, а это будет выгодно для них. Я уверен, что это целиком реально, и путем четкого взаимодействия местной власти и правительства мы этого можем достичь», – добавил Порошенко.

Обращаясь к новому главе Черкасской облгосадминистрации, глава государства заявил: «Проследите также, чтобы за тот период, когда люди сидели без отопления, людям не начислялись тарифы. Люди не должны и не будут платить за услуги, которые им не предоставлялись».

Как сообщалось ранее, доработанный ко второму чтению проект закона о госбюджете-2019 предусматривает финансирование монетизации субсидий в размере 55 млрд 95 млн грн. Этот процесс будет проводиться в три этапа, начиная с 1 января 2019 года.

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