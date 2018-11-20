Двери НАТО и Евросоюза для Украины открыты, – Порошенко. Новости

Украина шаг за шагом приближается к членству в Евросоюзе и в НАТО. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 ноября, во время рабочей поездки в Черкасскую область заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Не верьте тем скептикам, которые говорят, что этого никогда не будет. Только что наша делегация вернулась с сессии Парламентской Ассамблеи НАТО. Только что министр иностранных дел Павел Климкин вернулся из Вашингтона с заседания Комиссии стратегического партнерства [Украина-США], о проведении которого мы договорились с президентом Трампом», – сказал он.

«И там, и там было четко заявлено: "Двери НАТО для Украины открыты. Все зависит от вас – проводите реформы, меняйте страну и все будет хорошо". Это касается и Европейского Союза», – заявил Порошенко.

Глава государства сообщил, что в ближайшие дни Конституционный суд Украины рассмотрит вопрос законодательной инициативы включения в Конституцию цели украинской политики – членство в ЕС и НАТО. Он также выразил надежду, что Верховная Рада Украины проголосует за эти изменения.

Напомним, законопроект №9037 «О внесении изменений в Конституцию Украины (По стратегическому курсу государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)» 3 сентября 2018 г. внес на рассмотрение парламента президент Украины Петр Порошенко.

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