Эксперт сообщил, что еще подорожает из продуктов до конца года. Новости

Украинцам до конца года не стоит делать запасы продуктов, потому что перед праздниками их традиционно порадуют распродажи и акции в торговых центрах, но один из товаров продуктовой группы продолжит расти в цене. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

«До конца года точно не стоит ничем запасаться. Цены на большинство товаров и так уже являются максимальными, за исключением картофеля. Картофель будет дорожать еще больше. Когда мы говорили о топ-5 продуктов, которые больше всего подорожали, нужно отметить, что картофель подорожал всего на 6%», – говорит он.

«До конца года картофель вырастет в цене еще на 15%, и будет дорожать еще в январе нового года», – добавил Дорошенко.

По его информации, в Украине лидерами в росте цен среди товаров продуктовой группы в 2018 году являются овощи – это лук, капуста и морковь.

Как отметил президент Ассоциации фермеров Украины Иван Томич, особых изменений в тенденциях роста цен на продукты в зимний период нет, а вот волну повышения цен можно ожидать весной 2019 года. «Если говорить о повышении цен, наибольший рост будет в апреле – это хлеб, молоко и мясо», – сказал он.

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