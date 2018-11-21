Меня все пугали: Как житель Москвы проехал по Украине с российскими автономерами (Фото, видео). Новости

Россиянин Илья Видай со своей спутницей Дарьей посетили Украину. Об этом Илья рассказал в своем видеоблоге, акцентируя, что совершал поездку в Киев, Умань и Одессу на автомобиле с российскими номерами.

«Многие нас предупреждали, что ехать в Украину опасно, вас смогут не пустить. Но мы решили попробовать и проверить», – анонсировал путешествие блогер.

Его удивило, что последние 30-40 км до российско-украинской границы трасса была пустая, «я ехал один по дороге».

Автомобили начали появляться за 3 км до границы – это была гигантская очередь из грузовых фур. Очередь из легковых машин появилась лишь непосредственно перед границей.

Перед пунктом пропуска Илья зашел в киоск оформить грин-карту. «Грин-карта обошлась в 1000 руб. (417 грн, – прим. ред.). Я спросил у женщины, которая там работает, – а вообще молодежь из России в Украину ездит? Говорит: да, ездят, пускают без проблем, единственное – могут спросить приглашение, а так не переживайте», – передал ее слова парень.

Очередь и таможня заняли у россиян около трех часов. «Российская граница заняла где-то 2 часа 10 минут, украинскую прошли за полчаса. Мы прошли границу без проблем. Были разные вопросы, но они были связаны с тем, что у нас нет приглашения из Украины. Хотя многие, кто ездили, говорили, что у них приглашение не спрашивали. Т. е. раз на раз не приходится. Но я советую, если едут молодые ребята вроде нас, то лучше сделать приглашение», – порекомендовал Илья.

Последний раз он был в Киеве в 2013 году, и спустя 5 лет решился снова посетить Украину.

В столице россиянина удивило, что знак «Метро» зеленого цвета (в России – красного), что в кассе метро выдают жетоны только на одну поездку (кассир не объяснила, что таким образом пассажиров приучают использовать бесконтактные способы оплаты).

Илью «впечатлило», что в центре столицы автомобили паркуются на тротуарах. «Это как бы нормально здесь считается. Я не видел ни одного эвакуатора. Если бы у нас в Москве так поставил машину, и пяти минут бы ни прошло, как ее бы забрали», – комментирует Илья

Россиянина поразило, что на улицах Киева он увидел автомобиль, который еще не продается в Москве: «Просто посмотрите – новый Volkswagen Arteon! Господи, морда его – это просто вышка! Это просто ТОП!»:

При этом Илью разочаровало качество дорожного полотна как в Киевской области, так и в самой столице. «Да, когда мы, в России, передвигаемся между городов, там платная дорога, и она обязана быть хорошей. Есть участки и плохие, но, тем не менее, в большей степени, в отличие от украинских, наши дороги лучше. Я не понимаю, в чем сложность, чтобы сделать нормальные дороги? Я, например, раздолбал свою подвеску и придется ее ремонтировать», – комментирует Илья.

Илья и Дарья несколько дней провели в Киеве, осмотрели достопримечательности, посетили музеи и пр. Передвигались как на своем автомобиле с российскими номерами, так и на общественном транспорте.

«Киев крут. Очень-очень. Всем советую приезжать. Я сама боялась ехать», – сказала в конце поездки Даша, которая была в столице Украины впервые. Она добавила, что это у нее первый случай из путешествий, когда ты едешь в город и твои ожидания намного ниже, чем реальность.

«Не знаю, чего бояться. Много кто мне писал, что аккуратнее, вас на границе не пустят, вас менты защимят… Что только не писали. Как видите, мы проехали – на границе проблем не было, в городе проблем нет. На дороге все пропускают, уступают, все вежливые. Вообще клевое место, клевый город. Для меня есть три клевых города, в которых я пока был – Москва, Питер и Киев», – резюмировал Илья визит в Киев.

Затем пара отправилась на автомобиле в Одессу. По дороге заехали в Умань, посетили парк «Софиевка». «Красивый парк. Но что меня удивило, в Украине все такие парки, в основном, платные. У нас так раньше в России было. Но, тем не менее, цены не дорогие», – заключил россиянин.

«В Одессе сходу начались приколы. На улице, где мы живем, пронумерованы парковочные места. Я пошел в будочку узнать, сколько стоит парковка. Мужик такой: вы надолго? Я: ну, на сутки точно. Но у вас же "Шкода" с русскими номерами, вы ее тогда поближе ко мне поставьте, чтобы номера не сняли», – рассказал Илья, но это был единственный из «приколов» в Городе-у-моря.

«В Одессе я впервые, раньше раза три был под Одессой. Меня поразил этот город. Это что-то нечто! Я даже не знаю, с каким городом его сравнить. Наверное, ближе к Чехии. Очень красивый европейский город», – отметил парень.

Подводя итог поездке, Илья рекомендовал не бояться россиянам ехать в Украину. «Единственное – дороги, они реально ужасные. Поэтому на низких машинах ехать не советую, лучше на джипах. Когда пересекаешь границу, то час-полтора едешь еще по нормальной дороге, потом выскакиваешь на Киев, и до Киева будут просто ужасные дороги. Из Киева до Белой Церкви – вот здесь ты где-то час едешь по новой офигенной дороге, потом до Умани идет ужасная, а после Умани до Одессы уже хорошая трасса, можно даже разогнаться. В городах тоже плохие дороги», – сказал россиянин.

Илья акцентировал, что «а вот люди везде хорошие, отзывчивые, добрые».

Остановился он и на теме полиции, т.к. в России их пугали, что в Украине у россиян будут проблемы с «ментами». «По поводу полиции – мы здесь уже дней восемь, и нас еще ни разу не остановили. Мы посты и быстро, и медленно проезжали. На российских номерах. А они смотрят на них – и чё? Менты вообще не приставали», – уточнил Илья.

В следующий свой приезд в Украину Илья и Дарья намерены посетить Львов. «Говорят, что тоже очень крутой город», – заключил парень.

Внимание! 18+ На видео встречается нецензурная лексика

Подписчики Ильи делятся своим опытом посещения Украины на автомобиле с российскими номерами. В частности, Александр Вишневецкий отмечает:

«13 дней катался по Украине на питерских номерах:

номера не спи*дили, хотя побаивался, ведь в России тоже иностранные номера воруют и возвращают за выкуп;

менты не тормозили ни разу;

на границе кроме стандартных вопросов, мол, куда и зачем едешь, не спрашивали, правда я подготовился и мне прислали приглашение;

дороги – да, полный пи*дец, вытекли все амортизаторы, подохли все стойки стабилизаторов. Но трассы Киев-Харьков и Киев-Чоп, в принципе, норм. В самом Киеве на окраинах дороги ужасные, в центре – норм. Самый лучший город в плане дорог – это Днепр, там даже на окраинах дороги хорошие, мне даже показалось что лучше, чем в Питере».

В комментариях украинцы акцентируют, что действительно с дорогами в стране еще проблемы есть, но последние несколько лет они ударными темпами ремонтируются:

Андрей: «В Украине с дорогами реально беда. Но радует то, что их начали массово восстанавливать последние 2 года!»;

Александр: «То, что дороги далеко не везде хорошие, ну так это еще лет на 5 минимум работы. Я вижу изменения и ремонты дорог, но прекрасно понимаю, что на качественные изменения в этом направлении уйдут еще годы и годы»;

«Жетон»: «По дорогам у нас много лет ничего не делалось. За последние годы начали делать капитальный ремонт, но страна большая, сразу все не сделаешь».

«Джони»: «Плохие дороги? Парень, ты не ездил из Кировограда (Кропивницкий) в Николаев. Там даже танк не проедет!»;

Наталья: «Про дороги – абсолютная правда. Они все залатанные. Может, потому что бесплатные, не знаю. Ну, вот например, делали все лето дорогу Днепр – Кривой Рог, это выглядит так: тут километров 20 хорошая дорога, потом идет 10 километров в латках.)) Не понимаю, почему нельзя положить асфальт везде. Это проблема».

Александр Д.: «Надо было вам из Одессы обратно ехать в сторону Харькова через Кривой Рог и Днепр, вот там бы ты офигел))) Там вообще дороги не осталось, остатки асфальта и направление((( Сам так ехал и офигевал, как мы до такого дошли?»;

Владимир: «У нас, в Чернигове, дороги очень хорошие – ремонты полным ходом идут, но центральные дороги и магистральные вполне хорошие».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

Читайте также: