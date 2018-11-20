Убитая горем картошка и помидоры со следами фунгицида: В Донецке жалуются на качество овощей (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке в супермаркете «Семерочка» продают помидоры и картошку плохого качества. Об этом местные жители пишут в социальных сетях.
Так, картофель, который продают за 20 руб (8,5 грн. по местному курсу валют) за килограмм, растрескавшийся и грязный. Розовые помидоры (77 руб за кг, 32 грн.) мягкие. Красные помидоры (83 руб за кг, 35 грн.) все в желтых точках от обработки химикатами.
«Донецк. б. Шевченко. Маркет "Семерочка". Убитая горем картошка, мороженые розовые помидоры. На красных помидорах еще остались следы от обработки контактным фунгицидом. Цены "я тебе дам"», – пишет в социальной сети дончанин.
- Наталья: «Неужели кто-то там овощи покупает? Это же все равно, что выбросить деньги в мусорку»;
- Валентина: «Такое ощущение, что специально такие отбросы картошки закупили за копейки и продают теперь за рубли».
Читайте также:
- «Белочки», бананы, пицца: Жительница Горловки показала цены на продукты в супермаркете (Фото)
- Цена взлетела в космос: В Донецке рассказали о стоимости пшена
- Было 190 руб., стало 230 руб.: В «ДНР» заявили о снижении цен на курятину (Фото)
- От «Хортицы» до «Дончанки»: Житель Макеевки показал, сколько стоит водка в «ДНР» (Фото)
- Нормальные московские цены: В «ДНР» показали, сколько стоит фастфуд
- Цены выше, чем в России: В «ДНР» объяснили подорожание курятины
- «Пепси», толстолоб и половинка хлеба: Житель Донецка показал цены в торговом центре (Фото)
- Некоторые по акции: Сколько стоят молочные продукты в «ДНР» (Фото)
Комментарии