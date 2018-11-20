До Нового года – одна зарплата: Во сколько обойдется праздничное меню на Донетчине (Видео). Новости

До Нового года – одна зарплата, поэтому запасливые украинцы уже просчитывают бюджет и понемногу закупают продукты для праздничного стола. В целом, это консервация с долгим сроком годности – зеленый горошек, маслины и маринованные грибы.

Жительница Мариуполя (Донецкая обл.) Екатерина Золотарева будет встречать Новый год с парнем. И хотя до праздника еще больше месяца, девушка уже продумывает праздничное меню. На рынок пришла, чтобы прицениться. Ведь на новогодний стол пара рассчитывает потратить полторы тысячи гривен. Стол на две персоны, блюда – по традиции. «Мы запекаем в духовке утку с яблоками. Также запекаем в горшочках картошку с грибами. Но и любой новогодний стол не обходится без оливье. Хотелось бы, конечно, с ветчиной, чтобы придать салату пикантности», – делится она.

Продукты для салата «Оливье» обойдутся минимум в 200 грн. Половина средств пойдет на колбасу и яйца. «26, 25 грн – отборное есть. Одно меньше, другое крупнее. Кто хочет, чтобы красивенький желток был, оранжевый, есть бледнее. Чтобы было самое главное – свежее», – говорит продавец яиц Светлана Кузнецова.

Людмила Тоткало продает молоко, сыр и птицу. Утка, например, стоит 150 грн. Для своей семьи продавец готовит ее с яблоками. «Это самое новогоднее блюдо. Курицу берут для другого, а вот утку обязательно берут или гуся», – сказала она.

Пользуются спросом овощи и фрукты. Огурцы стоят 40 грн за килограмм, яблоки – 10. Впрочем, отмечают продавцы, ближе к празднику цены на некоторые продукты подскочат вдвое. Но покупателей это не останавливает. «В прошлом году у меня даже не хватило. У меня очередь стояла до двери. Я просто продала 50 ящиков мандарин, апельсин. Помидоры, огурцы – вообще», – поделилась продавец овощей и фруктов Тамара Измайлова.

Колбаса в среднем будет стоить 150 грн за килограмм, твердый сыр – 170. Небольшая баночка красной икры – 150 грн, консервированные морепродукты – 50.

Екатерина подсчитала: новогоднее меню на две персоны обойдется ей в минимум 1 300 грн.

Источник: ТК «Донбасс»

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