Новая жизнь старым тканям: Как жительница Славянска создает эко-изделия (Видео). Новости

Жительница Славянска (Донецкая обл.) Капитолина Пасикова (на фото) из подержанной одежды шьет поясные сумки, рюкзаки и мешочки. Необходимое оборудование портниха приобрела на гранты западных партнеров. Мастерскую обустроила в собственной квартире. Говорит, своей работой пытается привлечь внимание украинцев к эко-изделиям.

«Этой ткани около 50 лет, эту ткань я нашла в шкафу своего дедушки. И она такая достаточно веселая и прикольная», – показывает на манекене (на фото) первую сшитую сумочку юный дизайнер.

Капитолина свое первое изделие сшила полгода назад. Ткань для эксклюзивных изделий девушка подбирает в секонд-хенде. Говорит, материал должен быть прочным, качественным и желательно ярким. «Вот очень плотная куртка, я даже не знаю, что за материал, он точно не пропускает воду. И даже светоотражатель есть, и может тоже пригодиться в рюкзаке или в какой-нибудь сумочке для велосипедиста», – объясняет она.

Так Капитолина воплощает свою мечту об экосознательной среде. Для примера: из одного вельветового пальто за 40 грн девушка сшила два рюкзака. «Мне всегда не нравилось то, что продавалось у нас на рыке, всегда хотелось его переделать. Хотелось что-то другое. И сейчас массово появляются секонд-хенды. И просто огромные свалки этой одежды, которую мы покупаем, не одеваем и выбрасываем. И возникла идея перешивать вещи, так как ткань хорошая, ткань идет из Европы», – поделилась дизайнер.

Творческую мастерскую Капитолина обустроила в своей двухкомнатной квартире. Оборудование – две швейные машинки для тонких и толстых тканей, оверлок и вышивальную машину – девушка получила благодаря гранту западных партнеров.

С вышивкой Капитолине помогает ее парень Алексей Кузьмин. Он графический дизайнер по образованию. Хотя сначала к увлечению девушки он относился неоднозначно. «Она как бы издалека меня подготавливала, покупала кучу вещей. Я говорю, я это все повыкидываю. Она говорит, нет не выбрасывай. Сначала негативно относился, а потом мы закупили вышивальную машину, я подумал, что нам это поможет выделиться и создавать какие-то уникальные дизайны», – рассказал он.

По словам дизайнера, главное – заниматься любимым делом, которое будет полезно другим. Поэтому из остатков тканей портниха намерена шить коврики для животных в приюте.

Источник: ТК «Донбасс»

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