И до Крыма доедем: Проект «Желтый автобус» работает в трех городах Донбасса. Новости

Проект «Желтый автобус»*, гуманитарная экспедиция которого прошла осенью в Мариуполе (Донецкая обл.), готовит программы дистанционного обучения детей, которые призваны защитить подрастающее поколение от влияния российской пропаганды и развивать творческие способности будущей элиты Украины. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал кинооператор и автор волонтерского проекта «Желтый автобус» Ярослав Пилунский.

«Сейчас мы работаем прежде всего с прифронтовой зоной. Это рана на теле нашего государства, и мы в первую очередь нужны именно там. Но мы мечтаем, что этот проект будет распространяться и на западную Украину, и до Крыма доедем», – сказал он.

По его словам, сейчас готовится пилотный проект образовательной программы с дистанционным обучением, которую планируют представить весной 2019 года.

«Сейчас у нас есть команды в Николаевке, Красногоровке и Попасной. Это такие мастерские на местах. Это пилотная версия, и такую модель мы планируем предложить для других городов Украины. В Facebook в ближайшее время будет информация и первое задание для всей Украины о всеукраинском творческом конкурсе и первой задаче от "Желтого автобуса"», – сообщил Пилунский.

Автор проекта рассказал, что на Донбассе продолжается гибридная война, в ходе которой российская пропаганда массово воздействует на сознание населения, а дети – наиболее уязвимая категория, но им легче выработать механизм защиты от агрессивной информационной среды.

Как сообщалось ранее, школьники из прифронтовых территорий Донбасса в рамках волонтерского культурно-образовательного проекта «Желтый автобус» отсняли 4 фильма, один из которых получил награду в 2017 году. В этом году осенью этот проект поддержал Центр информации и документации НАТО. Впервые в Мариуполе в нем приняли участие не только школьники, но и студенты, и военные.

*Проект «Желтый автобус» – всеукраинская система онлайн-обучения детей творческим дисциплинам. В его рамках проводят мобильные мастер-классы; творческие конкурсы для участия в проектах, реализуемых детьми совместно со взрослыми художниками; создают учебные программы развития творческих способностей, а также и помогают детям в создании творческого продукта и его продвижении к массовой аудитории, организовывают детские выставки, кинопоказы, фестивали.

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