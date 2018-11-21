В отрыве от всей страны: Эксперт рассказал о росте цен на продукты . Новости

В Украине лидерами в росте цен среди товаров продуктовой группы являются овощи, но делать запасы продовольствия сейчас не стоит. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

«В продуктовой группе есть свои рекордсмены. С начала года, по данным Госстата, на первом месте находится лук, который подорожал на 90%. На втором месте морковь – 80%, капуста – 65%», – сказал он.

По его словам, с начала года прогнозировалось, что будут три основных группы, которые будут дорожать с высокими темпами. «Группа №1, которая будет расти больше всего в цене, это овощи, борщевой набор. Мы видим, что они уже фактически в отрыве от всей страны. При этом достаточно тяжело было посчитать, что в группу лидеров войдет пшеничная крупа, потому что государство не мониторило цены на крупы, кроме как на рис и на гречку», – сообщил Дорошенко.

«Многие украинцы переходили на эту группу, когда даже макароны и хлеб были не по карману, даже социальные. Этим можно объяснить рост на 50% цен на пшеничную крупу. В пятерку вошла еще и ячменевая крупа – 18%, и мука – тоже 18%», – продолжил он.

Председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей сообщил, что его организация проводила собственный мониторинг цен, которые отличаются от государственной статистики. «По данным нашего мониторинга, лук за 8 месяцев 2018 года подорожал на 48%, морковь – на 47%, пшено – на 44%, макароны – на 34%. Социальные продукты питания растут гораздо большими темпами, чем инфляция в нашей стране, которая пока составляет около 7,5%. До конца года мы все равно на 10% выйдем, но основные продукты питания уже выросли намного больше», – отметил эксперт.

«В этих условиях запасаться чем-то уже точно не стоит. Это нужно было делать в августе, когда был большой наплыв отечественной продукции, когда продукция собиралась с полей и все распродавались, чтобы не откладывать ее в хранилища. Сейчас уже поздно. Наоборот – в ближайшее время пойдут скидки в торговых сетях, потому что многие украинцы уже начинают готовиться к новогодним и рождественским праздникам», – добавил Дорошенко.

Читайте также: