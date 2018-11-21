Сводка из зоны ООС за 20 ноября: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 6 обстрелов украинских позиций. При этом незаконные вооруженные формирования (НВФ) 2 раза применили вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Противник осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Верхнеторецкое, Водяное и Лебединское. НВФ вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибром 120 мм противник дважды обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Водяного, что на Приазовье.

С начала текущих суток противник огневой активности не проявлял.

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки 11 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 86 единиц. Под огнем оказались село Спартак и поселок Александровка на окраинах и в окрестностях Донецка; Ясиноватая и прилегающее к ней село Крутая Балка; Горловка и ее поселки – шахты им. Гагарина, Гольмовский, Зайцево. При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, гранатометы, зенитные установки и крупнокалиберное стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 4 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселков городского типа Донецкий и Фрунзе, села Желобок. Огонь велся из артиллерийских орудий калибром 122 мм, минометов калибром 82 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов».