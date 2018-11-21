Люди смирились: Общественник рассказал о поездке в Донецк. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке местным жителям зарабатывать становится все сложнее, а надежды на прекращение войны все меньше. Об этом на своей странице в Facebook рассказал председатель Общественного совета при МинВОТ, соучредитель ГС «Всеукраинская платформа Донбасса» Геннадий Борисичев.

«Начну с того, что мне не рекомендуют публично упоминать название города и вообще писать о любви к нему. Кому-то нужно продлить "цепочку молчания" и сохранить неприязнь одних граждан Украины к другим. Намекают, что моя карьера правозащитника может кануть в лету», – написал он.

По его словам, дорога на малую Родину всегда тяжелая. «Тяжесть больше эмоциональная и начинается за день до отъезда. Сама мысль о том, что скоро ты увидишь родных и близких, пройдешься по земле своего детства, заставляет биться сердце в учащенном режиме. 800 км с пересадками и блокпосты, тоже накладывают свой отпечаток. Военные с автоматами в руках, нищие люди, стоящие в длинных очередях при любой погоде, мягко говоря не способствуют приятным эмоциям», – отмечает Борисичев.

Само нахождение в Донецке он назвал калейдоскопом эмоций. «Ты знаешь, как было, видишь, как есть сейчас, и не знаешь, как будет завтра. Догадываешься конечно, что завтра будет хуже, чем вчера, но абстрагируешься и живешь сегодняшним днем. Неиссякаемый оптимизм – одна из главных особенностей жителей данного региона. Каждый человек видит то, что хочет… Город держится... Именно держится, но постепенно все же сдает свои позиции. Люди без денег, многие жалуются, что зарабатывать становится все сложнее. Такие отзывы слышал от врачей, юристов, предпринимателей. С другими категориями профессий еще все печальнее. Более ли менее чувствуют себя люди, которые работают в вертикале местной "власти". Жизнью на широкую ногу это конечно назвать нельзя, но все же лучше остальных», – рассказывает общественник.

Он отметил, что несколько лет подряд в Донецке «как грибы начали появляться различные салоны красоты». «Знаю лично людей, которые имеют ни одно высшее образование и которые перешли в индустрию красоты. С приятелями уже смеемся по-доброму, что с такими темпами, Донецк скоро станет мировым центром индустрии красоты. Я конечно за тяжелую промышленность и создание продукции с высокой добавочной стоимостью. Но понимая реалии, в которых оказались люди, признаю, что это не самый плохой выход из сложившейся ситуации», – считает Борисичев.

«Не верьте тому, что люди сильно поменялись и стали другими. Война и рвущиеся снаряды, блокада, комендантский час, конечно же, оставили свой отпечаток, но не изменили в корне людей. Уверено могу сказать за свой круг общения, он имеет достаточно широкий диапазон, уж поверьте на слово. Охарактеризовать моральное состояние людей можно так – люди смирились и живут сегодняшним днем, надежды, что наступит мир, все меньше, но она есть», – добавил он.

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