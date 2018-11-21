Рост цен на непродовольственные товары: Эксперт назвал причины. Новости

В Украине подорожание непродовольственных товаров связано с легализацией бизнеса и новой методикой расчета импорта. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

«Социологические исследования показывают и подтверждают данные Госстата, что украинцы все меньше и меньше покупают, например, одежды. Только 10% украинцев за последний год покупали хоть что-то, кроме продуктов питания и бытовых товаров. И 5% людей за последние 5 лет не делали для себя ни единой такой покупки», – сказал он.

По его словам, на стоимость одежды, обуви и других непродовольственных товаров в Украине повлиял «вывод из тени» предпринимателей. «Когда нелегально трудоустроенных людей выявляют, платится больше единого социального взноса (ЕСВ) предприятиями. Соответственно, это влияет на себестоимость. Второе – в июне этого года правительство стало бороться с "теневыми", "серыми" схемами контрабанды через границу, что также очень сильно повлияло на стоимость всего, что мы видим в импорте», – объяснил Дорошенко.

«"Серые" схемы позволяли украинцам ощущать доступность многих товаров, которые им были недоступны. Сейчас стоимость буквально всех – и легальных, и "серых" и абсолютно белых схем стала дороже. Все подорожало, потому что по новой методике сейчас идут расчеты импорта. Это при достаточно стабильном курсе доллара и евро. Гривна укрепилась с начала года, а товары, даже импорт, подорожали на несколько процентов», – добавил эксперт.

Он также отметил, что украинцам до конца года не стоит делать запасы продуктов, потому что перед праздниками их традиционно порадуют распродажи и акции в торговых центрах, но один из товаров продуктовой группы продолжит расти в цене.

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