И метеорит остановили: В «ДНР» заявили, что предотвратили «диверсию» в день «выборов». Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области «МГБ ДНР» заявило, что «предотвратило диверсию СБУ, направленную на срыв выборов в ДНР». Об этом сегодня, 21 ноября, сообщают местные интернет-ресурсы.

Как уверяют в «МГБ», «11 ноября в подсобном помещении одного из избирательных участков был задержан агент Службы безопасности Украины при передаче устройства с зажигательной смесью члену участковой комиссии. Тот в свою очередь должен был заложить устройство в контейнер с бюллетенями». «По плану организаторов теракта, оборудованное электровоспламенителем и таймером устройство должно было сработать после транспортировки указанного контейнера и других – с прочих избирательных участков – в центризбирком. Впоследствии начался бы масштабный пожар, который мог привести к многочисленным жертвам», – утверждают в «республике».

Там также заявили, что «оперативники» узнали об «операции» и предотвратили «диверсию».

Местные жители в соцсетях скептически восприняли эту новость:

Андрей: «Ох и сказочники, бл**ь»;

Марина: «И метеорит остановили, который в здание ЦИК летел»;

Константин: «Самый страшный из людей – это сказочник-злодей!»;

Юлия: «Пишите лучше о ДТП и о грабителях. Эта информация хотя бы является достоверной»;

Андрей: «Пи**еть – не мешки ворочать, это про МГБ ДНР».

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

Накануне «голосований» глава СБУ Василий Грицак сообщил, что в Кремле уже готовы соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно. В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

12 ноября на неподконтрольной украинским властям части Донбасса подсчитали голоса на «выборах» и огласили «неожиданные» результаты. В Кремле сообщили, что «с пониманием» относятся к «голосованию», проведенному на неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей, а в Евросоюзе возложили ответственность за эти «выборы» на Россию.

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