Драка будет серьезная: В Верховной Раде готовятся к рассмотрению бюджета. Новости

В Верховной Раде обсуждение проекта закона о государственном бюджете и его принятие будут очень сложными. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 ноября, в кулуарах Верховной Рады заявила народный депутат Украины Ирина Луценко.

«Очень много предложений было от народных депутатов по социальным вопросам, по вопросам дополнительного финансирования. При первом чтении было предложено около 10 млрд грн. Сначала было 20 млрд грн, потом сошлись на 10 млрд грн. сейчас правительство попробует утвердить предложения депутатов примерно на 2-3 млрд грн», – сказала она.

«Драка будет серьезная. Очень серьезно будут обсуждаться изменения и в Налоговый кодекс, в бюджетообразующие законы, от которых зависят основные макропоказатели следующего года, а это и курс гривны, и много других вопросов. Я знаю, что дефицит этого бюджета будет уменьшен. Доходность, исходя из того, что экономика движется в позитивной динамике 11-12 кварталов подряд, будет дополнительная», – продолжила Луценко.

По ее словам, в государственном бюджете на 2019 год затраты будут достаточно ограниченными, потому что на 2019 год приходится возврат 54 млрд долл. госдолга, взятого украинским правительством в 2008-2012 годах.

«За 4 года Украина показала себя настоящим партнером. Мы умеем и брать займы, и отдавать займы», – отметила нардеп.

«Нужно будет серьезно убеждать народных депутатов, что мы не можем обойтись без помощи Международного валютного фонда, потому что нам нужно отдавать предыдущие долги… Я думаю, что до ночи мы этот бюджет домучим, но это не будет под елку. Мы должны завершить этот процесс до конца ноября», – добавила она.

Напомним, от рассмотрения бюджета до 1 декабря зависит следующий транш финансовой помощи МВФ.

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