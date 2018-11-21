Нардеп сообщила, когда Украина получит транш МВФ. Новости

Международный валютный фонд (МВФ) предоставит Украине очередной транш финансовой помощи, как только Верховная Рада примет закон о госбюджете на 2019 год. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 ноября, в кулуарах Верховной Рады заявила народный депутат Украины Ирина Луценко.

«Как только бюджет будет принят с теми предложениями и рекомендациями, с теми макропоказателями, с теми доходами и затратами, которые были согласованы с нашими международными партнерами, транш от Международного валютного фонда будет сразу предоставлен», – заявила она.

Нардеп также рассказала, что обсуждение проекта закона о государственном бюджете на 2019 год в Верховной Раде и его принятие будут очень сложными.

Напомним, следующий транш финансовой помощи МВФ зависит от от рассмотрения и принятия государственного бюджета на 2019 год до 1 декабря.

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