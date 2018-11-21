В бюджете на 2019 год разделят программу субсидий на две. Общество

В проекте бюджета на 2019 год денег на выплату субсидий в следующем году хватит. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 ноября, в кулуарах правительства сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

«В бюджете предусмотрено разделение программы субсидий на две. Одна – классическая, которая сейчас ведется через субвенции в местные бюджеты. На нее предусмотрено 35 млрд грн. и на программу монетизации или выплаты субсидий в денежной форме предусмотрено 20 млрд грн», – сказал он.

«Мы максимально сбалансировали законопроект о государственном бюджете. На мой взгляд, он позволит нам решить все те задания, которые перед нами стоят на 2019 год. В первую очередь речь идет о сохранении стабильности, о реализации начатых правительством реформ и самое главное – обеспечить социально-экономическую стабильность в избирательный год, который всегда немного турбулентный во время избирательной кампании», – заявил Рева.

Как сообщалось ранее, доработанный ко второму чтению проект закона о госбюджете-2019 предусматривает финансирование монетизации субсидий в размере 55 млрд 95 млн грн. Этот процесс будет проводиться в три этапа, начиная с 1 января 2019 года.

Напомним, от рассмотрения бюджета до 1 декабря зависит следующий транш финансовой помощи МВФ. Рассматривать законопроект во втором чтении в Верховной Раде начнут в четверг, 22 ноября.

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