Россия принесла нам смерть: В Славянске почтили память Владимира Рыбака и воинов АТО (Фото). Новости

Сегодня, 21 ноября, в День Достоинства и Свободы в Славянске (Донецкая обл.) почтили память патриотов и воинов АТО, погибших за освобождение города весной и летом 2014 года.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», митинги и торжественное возложение цветов состоялись возле мемориальной доски Герою Украины (посмертно) Владимиру Рыбаку и у памятных знаков погибшим воинам АТО, расположенных на трассе Киев-Харьков-Должанский.

«Россия, которая навязывает нам роль "старшего брата", принесла нам войну и принесла нам смерть. Одним из первых погиб Владимир Рыбак. Дай Боже, ему вечного покоя и памяти», – сказал заместитель городского головы Славянска Юрий Подлесный, выступая у здания Славянского отдела СБУ, в котором в 2014 году захватчики пытали депутата Горловского городского совета Владимира Рыбака.

Также слова памяти звучали у памятного знака погибшим военнослужащим, расположенном на въезде в поселок Семеновка. «Когда именно здесь, на Семеновке, гремели залпы и велись бои, для меня лично это было знаком того, что нас не оставили. Что за нас Украина борется. И что мы должны быть возвращены, возвращены на свою Родину, в свое государство. Здесь увековечены имена людей, которые оставили на нашей земле свои жизни за нас», – отметил Юрий Подлесный.

Также цветы возложили к памятному знаку капитану СБУ Геннадию Биличенко, установленному на 677-м километре трассы Киев-Харьков-Должанский, где состоялся первый бой этой войны.

Собравшиеся почтили всех погибших героев минутой молчания.