С начала боевых действий на Донбассе погибли более 480 десантников. Новости

С начала боевых действий на Донбассе погибли 487 украинских десантников. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 ноября, после окончания военных учений в Житомирской области заявил президент Украины Петр Порошенко, поздравляя военных с Днем десантно-штурмовых войск.

«Отпор российской агрессии ярко продемонстрировал отличную профессиональную и морально-психологическую подготовку, патриотизм и высокие моральные качества подразделений десантно-штурмовых войск», – сказал он.

«За мужество и героизм, проявленные в боях с российскими оккупантами свыше 7 тыс. воинов-десантников награждены государственными наградами и знаками отличия президента Украины, 12 военнослужащих отмечены высшей государственной наградой – звездой Героя Украины. К сожалению, война – это не только победы. 487 крылатых пехотинцев не вернулись с боевых заданий, погибли в ожесточенных боях с российским агрессором. Вечная им память, и вечная слава», – сообщил Порошенко.

Погибших украинских военных почтили минутой молчания.

Напомним, в Украине сегодня, 21 ноября, отмечается первая годовщина Дня десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, который был учрежден в 2017 году в рамках внедрения новых военных традиций.

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