Опять без связи: Жители Донецка сообщили, где ловит Vodafone. Новости

В связи с отсутствием в «ДНР» в течение нескольких дней связи украинского мобильного оператора Vodafone (на неподконтрольных Украине территориях – МТС) в социальных сетях снова активизировались «переклички» на тему – где ловит МТС?

В частности, жители Донецка акцентируют, что сигнал Vodafone ловит на тех же местах, что и в период предыдущей масштабной проблемы, когда в «ДНР» не было связи украинского мобильного оператора 4 месяца, в январе-апреле.

Основные «пункты», до которых добивает сигнал с подконтрольной Украине части Донетчины, – бывший супермаркет «Амстор» в Петровском районе и Железнодорожный вокзал:

Виктор: «На Петровке… Там, где и раньше»;

Даниил: «На Петровке, 21. Нормально идет»;

«Домовой»: «Возле "Амстора" [в Петровском районе] все время ловит»;

Антон: «Ловит на ж/д. И честно сказать, хватит баловаться властям со связью, включили бы и все. В ЛНР связь есть, а у нас нет»;

Иван: «На ж/д опять, как прошлой зимой. Там всегда есть»;

При этом дончане возмущены бездействием местных «властей» и нежеланием решать проблему отсутствия связи Vodafone. «Блин, когда они уже наиграются со связью((( Правда – задолбали»», – выражает общее мнение Наталья.

В период зимне-весеннего отсутствия связи «Донецкие новости» собрали перечень «точек» Донецка, до которых доходит сигнал с подконтрольной территории (детально – см. Где ловит МТС в «ДНР»: Города, ориентиры, карты), среди основных:

Также в зимне-весенний период были обнаружены ориентиры в Донецке, где одновременно есть и сигнал Vodafone, и сеть Wi-Fi местных интернет-провайдеров. Такая двойная услуга необходима, например, при восстановлении интернет-мессенджеров, при совершении онлайн-платежей и пр., когда нужно одновременно и заполнять формы на веб-страницах и получать SMS-код (подробнее см. – Vodafone + Wi-Fi: В «ДНР» нашли double-точки для интернет-платежей):

жд-вокзал, кафе «Легион»: в кафе есть интернет, но Vodafone ловит только на улице. Чтобы получить пароль от Wi-Fi, нужно в кафе что-то купить (например, кофе или пирожок). Затем заходите в интернет, заполняете необходимую форму (например, о переводе денег через интернет-банкинг), выходите на улицу и там приходит SMS от банка;

в кафе есть интернет, но Vodafone ловит только на улице. Чтобы получить пароль от Wi-Fi, нужно в кафе что-то купить (например, кофе или пирожок). Затем заходите в интернет, заполняете необходимую форму (например, о переводе денег через интернет-банкинг), выходите на улицу и там приходит SMS от банка; жд-вокзал, кафе «Челентано» (ул. Артема, 277), действия аналогичны, что и в кафе «Легион»;

(ул. Артема, 277), действия аналогичны, что и в кафе «Легион»; жд-вокзал , между новым и старым зданием;

, между новым и старым зданием; в Петровском районе у неработающего супермаркета «Амстор», где рядом есть кафе «Элит» с сетью Wi-Fi;

у неработающего супермаркета «Амстор», где рядом есть кафе «Элит» с сетью Wi-Fi; микрорайон Текстильщик (Кировский район) у магазина «Обжора» и «Семерочка».

Как сообщалось ранее, 11 ноября жители неподконтрольной территории столкнулись со сложностями с доступом к мобильной связи Vodafone и интернету. В «ДНР» сообщили, что связи нет из-за повреждения оптоволоконной линии между «ДНР» и «ЛНР» и дополнили, что «также совершена диверсия на оптоволоконной магистрали "Феникс" на северо-востоке республики». По состоянию на 20 и 21 ноября связь Vodafone в «ДНР» полностью отсутствовала.

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