Операторы Кремля: Бородай дал оценку «главам Л-ДНР». Новости

«Главы Л-ДНР» Леонид Пасечник и Денис Пушилин являются лишь операторами во взаимоотношениях неподконтрольной части Донбасса и Москвы. Об этом заявил первый руководитель «ДНР» (май-август 2014 года), консультирующий Кремль, российский политтехнолог Александр Бородай.

В частности, он охарактеризовал «выборы в Л-ДНР» как открыто поддержанные руководством РФ. «Прошли выборы (в "Л-ДНР", – прим.), сказать об этом можно всего лишь одно. Оба кандидата, которые стали действующими главами республик, были открыто поддержаны Москвой. То, что Москва выступила и за Леонида Пасечника, и за Дениса Пушилина, обеспечило их успех на выборах. Вне зависимости от того, как эти выборы проходили, в какой обстановке, правильные были кандидаты или нет, все были допущены или нет...»

Он также отметил, что все «разумные люди понимают, что существование республик зависит исключительно от Москвы. И если Москве такие операторы, как Пасечник и Пушилин, кажутся оптимальными из возможного списка, значит, такие операторы и должны быть», – считает Бородай.

«Насколько эффективно будут действовать их команды, покажет время. Какую политику Пушилин и Пасечник могут вести, съездить в Минск на переговоры? Там давно ничего не решается. Они просто необходимые Москве операторы», – пояснил Бородай.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Youtube