День достоинства и свободы: В Мариуполе вспоминали события пятилетней давности (Видео). Новости

Сегодня, 21 ноября, в Украине отмечают День достоинства и свободы. Обе революции, произошедшие в истории независимой страны, начались именно в конце ноября. В 2004 – оранжевая, а 5 лет назад – Революция достоинства. Тогда на Майдане Независимости погибли более 100 человек.

В конце ноября 2013 года на Майдан Независимости возмущенные решением властей отказаться от сближения с Евросоюзом украинцы вышли на акцию неповиновения. Тогда в эпицентре событий была и жительница Мариуполя (Донецкая обл.) Алина Горгуль. «На тот момент не смотрели девушки, женщины, дедушки, бабушки. Били всех без разбора. На асфальте лежал мужчина старших уже лет, его били где-то сразу четыре человека. Еще двое подбежали и дальше побежали. А вокруг него бегала женщина и кричала – "перестаньте, без сознания"», – вспоминает она.

Одна из самых кровавых ночей на Майдане – 30 ноября. Чтобы разогнать митингующих, власть использовала силу. Но ситуация только обострилась. Пик Революции – конец февраля: кровавые столкновения в центре Киева, поджог Дома профсоюзов и расстрел евромайдановцев.

События пятилетней давности сегодня в Мариуполе вспоминали и школьники. «Люди, которые боролись за свою свободу. После этого их убили. Есть небесная сотня, которую в этот день мы вспоминаем», – говорит десятиклассник Дмитрий Дегтяр.

«Я поняла, что наши люди могут отстаивать свое мнение. Они не молчат – это самое главное. Что все-таки люди у нас еще остались», – делится десятиклассница Катерина Семивол.

94 дня борьбы за свободу. День достоинства – в памяти каждого украинца. «Те жизни, которые были унесены тогда, та небесная сотня, которая полегла, она полегла не зря. Мы показали, как меняется Украина», – сказал Мариупольский городской голова Вадим Бойченко.

Митинги по случаю Дня достоинства и свободы сегодня прошли по всей Украине.

Источник: ТК «Донбасс»

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