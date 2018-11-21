Без права на ошибку: Как бойцы ВСУ обезвреживают и уничтожают мины и фугасы на Донбассе (Видео). Новости

На Донбассе на линии фронта украинские военные обезвреживают и уничтожают мины и фугасы противника. Ежедневно инженерно-саперный взвод обходит украинские позиции с миноискателями и щупами, находя все новые снаряды. Чаще – после минометного обстрела противника.

«Это остаток бронебойного снаряда рапиры, пушки, 100 миллиметров, в народе еще называют его лом. Здесь еще наконечник, который пробивает броню», – говорит сапер из Полтавской области Павел.

Он попал на фронт 3 года назад. Со взрывоопасными предметами мужчина имел дело и в мирной жизни: когда работал на горно-обогатительном комбинате. «Мы разрушаем взрывом горную породу. Ну, и так как уже сложилось, что я уже знаю много про взрывчатку, решил связать свою жизнь с инженерно-саперным подразделением, в котором на данный момент и служим. Человек должен делать одно дело. Как на гражданке, так и на войне. Тогда ему будет проще служить», – рассказал военнослужащий ВСУ.

Кредо всех саперов – «без права на ошибку». «Лучше 10, 20, 30 раз подумать перед тем, как что-нибудь сделать. Даже если находишь мину или самодельный предмет. Может быть, не стоит разминировать. Может, стоит ликвидировать ее на месте», – говорит Павел.

За день группа саперов ликвидирует до 10 взрывоопасных предметов. Среди них – запрещенные Минскими соглашениями 120-е мины. «Эти боеприпасы были найдены на территории, которая когда-то находилась под противником», – отмечает сапер.

Снаряды ликвидируют электроподрывом с помощью противотанковой мины. «У меня в руках есть электродетонаторы, которые заводят взрывчатку, с помощью электроподрыва. Здесь находятся взрывоопасные вещества, с помощью мостика накала активизируются при подаче электроэнергии», – объясняет военнослужащий ВСУ Богдан.

Все операции проводят на специальном полигоне. Здесь есть останки ранее утилизированных снарядов. «Это была найденная 120 мина, был прилет. Она запрещена Минскими соглашениями. Радиус поражения такой мины – 200 метров, это убойная сила, а дальше осколки могут долетать до 500 метров», – рассказал военнослужащий ВСУ Сергей.

Перед тем, как нажать кнопку электроподрыва, саперы обязательно прячутся в укрытие. «Это остатки того, что мы смогли найти от 120-мм мин. Это хвостовик, оперение частично отлетело. Взрыв – это такая непредсказуемая штука, что его может разорвать пополам, или на тысячу кусков», – объяснил военнослужащий ВСУ Александр.

Источник: ТК «Донбасс»

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