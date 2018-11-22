От 500 руб.: В «ДНР» голубеводы показали своих питомцев (Фото). Новости

В «ДНР» стоимость голубя стартует от 500 руб. (216 грн по местному курсу валют). Такие цены озвучивали голубеводы в ходе тематической ярмарки, которая прошла в неподконтрольном украинской власти Донецке. Об этом в соцсети рассказал Евгений Катасонов, приехавший на ярмарку в Донецк из неподконтрольного Луганска.

Он уточнил, что ярмарка состоялась 17 ноября. На ней своих голубей (летных, декоративных, «мясных», бойных) представляли преимущественно жители Донецка и соседней Макеевки, был голубевод из Нового Света.

Евгений Катасонов отмечает, что в сравнении с «ЛНР», «у донецких вся птица крупная, протянутая».

Среди пород голубей Катасонов на ярмарке акцентировался на курских, николаевских, крымских, египетских, «чубатых», Китайской чайке, «венграх», серпатых, Павлинах. Из экзотических были представлены Шмалькальденские черноголовки (выведены в г. Шмалькальдене, Германия).

Шмалькальденская черноголовка

Что касается стоимости:

Павлины идут от 500 руб. (216 грн):

Павлины

молочные (желтые) – от 500-550 руб. (216-237 грн):

«Желтые» голуби

сиреневый – 1500 руб. (647 грн):

«Сиреневый» голубь.

Также на ярмарке можно было приобрести сопутствующие товары, в частности кольца на 2019 год:

Подписчики, учитывая подобные ярмарки в довоенный период, отреагировали на увиденное – «ярмарка так себе».

Некоторые отмечают, что несмотря на то, что в «ДНР» голуби крупнее, зато «ЛНР» птица красивее. «В Луганске птица, на мой взгляд, красивей – она компактней, как шары, и летать будет получше», – считает Сергей.

«Сам никогда не покупал ни одного голубя на ярмарках, а только с лёта брал на дому. Но все же интересно посмотреть, кто что сейчас везет», – отреагировал на репортаж голубевод под ником «Doveman».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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