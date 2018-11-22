«Позор республике»: В «ДНР» обсуждают конкурс красоты с призовым фондом почти в миллион рублей. Новости

Около 150 девушек посоревнуются в «ДНР» на конкурсе красоты с большим призовым фондом. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как уверяют в «ДНР», на участие в конкурсе уже подано 147 заявок. Общий призовой фонд конкурса составит 900 тыс. руб. (379,7 тыс. грн по местному курсу на 22.11.2018). Также в «республике» сообщили, что за занятое первое место предусмотрено денежное вознаграждение в размере 200 тыс. руб., за II место – 150 тыс. руб., за III место – 100 тыс. руб., также конкурсом предусмотрены специальные призы на сумму 450 тыс. руб.

Не все дончане одобряют проведение конкурса красоты:

Дмитрий: «Чем больше будет подобных "конкурсов", "концертов" и других "праздников" в ДНР, тем больше людей будут осознавать, что их "любимая, всенародно избранная власть" просто ср*т им на головы... И еще, это просто аморальный плевок в нищих стариков, живущих в разбитых Трудовских, 2 Площадке, Октябре, 15 участке, Путиловке... Которые 5 год униженно ползают по всяким исполкомам, кабинетам, там, где новоявленная "элита" в очередной раз чешет про "отсутствие финансирования" на хотя бы самые дешевые стеклопакеты»;

«Донецк – Online»: «Жители прифронтовых районов с "большим" нетерпением ожидают этот конкурс»;

Ольга: «Картинка для российского ТВ. Типа у нас все замечательно»;

Татьяна: «Трата денег на разные конкурсы в условиях войны, когда очень много людей просто выживают, я считаю кощунством».

Жителей Донецка возмущает сумма призового фонда в условиях высоких цен на продукты и низких зарплат, пенсий, а также требующих ремонта и отопления квартир. Они предлагают свои варианты, куда можно с большей пользой потратить деньги: