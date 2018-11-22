«Позор республике»: В «ДНР» обсуждают конкурс красоты с призовым фондом почти в миллион рублей. Новости

Около 150 девушек посоревнуются в «ДНР» на конкурсе красоты с большим призовым фондом. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.
Как уверяют в «ДНР», на участие в конкурсе уже подано 147 заявок. Общий призовой фонд конкурса составит 900 тыс. руб. (379,7 тыс. грн по местному курсу на 22.11.2018). Также в «республике» сообщили, что за занятое первое место предусмотрено денежное вознаграждение в размере 200 тыс. руб., за II место – 150 тыс. руб., за III место – 100 тыс. руб., также конкурсом предусмотрены специальные призы на сумму 450 тыс. руб.
Не все дончане одобряют проведение конкурса красоты:
- Дмитрий: «Чем больше будет подобных "конкурсов", "концертов" и других "праздников" в ДНР, тем больше людей будут осознавать, что их "любимая, всенародно избранная власть" просто ср*т им на головы... И еще, это просто аморальный плевок в нищих стариков, живущих в разбитых Трудовских, 2 Площадке, Октябре, 15 участке, Путиловке... Которые 5 год униженно ползают по всяким исполкомам, кабинетам, там, где новоявленная "элита" в очередной раз чешет про "отсутствие финансирования" на хотя бы самые дешевые стеклопакеты»;
- «Донецк – Online»: «Жители прифронтовых районов с "большим" нетерпением ожидают этот конкурс»;
- Ольга: «Картинка для российского ТВ. Типа у нас все замечательно»;
- Татьяна: «Трата денег на разные конкурсы в условиях войны, когда очень много людей просто выживают, я считаю кощунством».
Жителей Донецка возмущает сумма призового фонда в условиях высоких цен на продукты и низких зарплат, пенсий, а также требующих ремонта и отопления квартир. Они предлагают свои варианты, куда можно с большей пользой потратить деньги:
- Марина: «Гм... такой призовой фонд – и при этом проблемы с ценами на самые необходимые продукты»;
- Александр: «Лучше пенсии поднимите людям»;
- Анастасия: «Лучше больному ребенку на лечение помогли б»;
- Артем: «Людям жить не на что, а они почти лям разыгрывают между какими-то республиканскими, деньги некуда применить»;
- Дима: «Лучше б эти деньги на зарплаты отдали… А то зарплаты нету, а все дорогое»;
- Марина: «Блин, ну хотели бы чисто конкурс – и 100 тыщ достаточно было бы… Лучше бы кому-то на лечение остальные деньги отдали. Жесть.. Мне так-то все равно, кто каким сумасшествием занимается. Но не в такое же время с кучей беднейших людей или пострадавших от боевых действий. Блин, почти лям рублей… Позор республике за такие мероприятия»;
- Елена: «Фигасе, откуда деньги на призовой фонд в 900 тыс. руб.? А как же дети, которые остались без отца? мои, например? Это у них финансирования нет? А как же люди, живущие на окраинах без окон и без отопления? Это, реально, бред, в который раз убеждаюсь в этом! То у них соревнования по бильярду – вместо приза – деньги, то мисс красоты... Тьфу, аж противно, что у власти несправедливые "люди"»;
- «Эрика»: «За что им полагаются такие деньги? Они кого-то из пожара вытащили или почку отдали кому-то? Серьезно? Лол. Топ-республика»;
- Инна: «Вот куда идут деньги на восстановление наших квартир, а в минстрое говорят: нет финансирования».
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