Реабилитация участников боевых действий: Изменений много, но недостаточно. Новости

В Украине в реабилитации участников боевых действий с 2014 года произошло много изменений, но их недостаточно. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 ноября, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал уполномоченный президента Украины по вопросам реабилитации участников АТО Вадим Свириденко*.

«Когда в 2014 году началась война все общество и все ведомства поняли, что у нас есть еще одна боевая травма, с которой никто не сталкивался, и что с ней делать тогда никто не знал. Это не только физическая травма, но и психологическая, от которой страдает не только солдат, как участник боевых действий, попавший под обстрел и пройдя сложный путь, но и его семья», – сказал он.

По его словам, 4 года назад, пока украинские ведомства думали, что делать с этой проблемой, вопросом реабилитации участников боевых действий начали заниматься волонтеры.

«Первое, что правильно государство сделало, это начало отправлять наших ребят за границу, и чтобы наши специалисты там обучались. На сегодняшний день, в 2018 году, изменения большие: и в психологической реабилитации, и в физической – протезирование, нейрореабилитация. Сейчас у нас есть Ирпеньский военный госпиталь, который принимает ребят с ампутациями. В Ровенской области – по нейрореабилиции. Но этого недостаточно», – считает Свириденко.

«Есть изменения в обучении специалистов. Но в том, кто будет и как будет обучать, мы делаем, возможно, не первые шаги, но этот уровень недостаточен. Очень много специалистов уже едут к нам из-за границы, не просто обучать наших специалистов, а и самим изучать наш опыт, потому что боевая травма – это нелегкая травма», – подчеркнул участник боевых действий.

*Вадим Свириденко – санинструктор 128-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ. Зимой 2015 года выжил в Дебальцевском котле после подрыва на мине. Пролежав с ранениями 4 суток на морозе, попал в плен в «ДНР», но был освобожден из-за тяжелого состояния здоровья. Из-за обморожения ему ампутировали стопы и кисти рук. Летом 2015 года прошел реабилитацию и протезирование в США. Сейчас участник боевых действий участвует в марафонских забегах и мечтает о создании современных центров реабилитации для ветеранов АТО.