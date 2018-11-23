Ситуация на пунктах пропуска днем 23 ноября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на сегодня, днем 23 ноября ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Ольга: «14:21. Майорск на Донецк – сразу на проверку».

КПВВ «Марьинка»:

Anastasia: «12:33. Курахово на Донецк – сразу на проверку»;

Администратор: «13:30. Такой ж… как сегодня я не припомню: приехали в 4 утра, были 32-е по очереди льготной. Уехали в 10 утра, т. е. вернулись домой (в машине беременная на 8 месяце), продвинулись за все время на две машины!!! Суперльгота прет! Все смотрят и тупо в шоке!!! Скоро придем к платной таможне, а не будешь платить – сиди дома».

Николай: «13:41. На "Каргиле" – просто катастрофа, так с людьми обращаться, такого, наверное, нигде не было. Стоим с 9:00, думаю возвращаться обратно в Донецк, стоять нет смысла»;

Светлана: «13:55. Вчера было аналогично. Родственники простояли в льготе с 6.30, не проехали. Сегодня поехали на Еленовку».

КПВВ «Новотроицкое»:

Antonio: «11:28. На Еленовке – до поворота, в сторону Украины – ж… Стою с 5 утра, только на контроль заехал на Еленовке. Пацаны на Еленовком блокпосту решили баблишка по-взрослому сегодня скосить. Короче, по Еленовке в сторону Украины лучше воздержитесь. Одна протяжка – 7-10 машин за 40-50 минут. 12:56. На "Перлыне" очередь 200 метров. Это писец. Никуда не успеваю»;

Максим: «11:58. На "Каргиле" так каждый день»;

Администратор: 13:48. Еленовка – почти до церкви»;

Вовка: «14:12. Еленовка… выехал с Мирного в 5:10. Проехал ДНР в 14:30 по обычной очереди»;

КПВВ «Гнутово»:

Sharap sharap: «12:41. Октябрь. За 2,5 часа проехал от знака "конец Куликово". Пропускают живо. Пищевик – около 30. В Украину»;

Алик: «12:45. На Октябре на 13:30 очередь в камышах на знаке "конец Куликово"».

Денис: «13:43. Пищевик в Донецк – 10 авто, льготы нет!».

КПВВ «Станица Луганская»:

Наталья: «12:33. На 12:00 на ЛНР очереди за навес, и народ прибывает. До открытия уже 7 автобусов битком стояли на мосту, плюс толпа пеших. Судя по тому, что в декабре время работы КПВВ еще уменьшится, нас ждут 3 месяца ада!!!».

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