Сказали – «гражданский»: Как украинского десантника спасли в «ЛНР». Новости

Украинский десантник Петр Гадупьяк из Львова отправился в зону боевых действий на Донбасс в начале марта 2014 года. С первых дней он защищал Луганский аэропорт, а когда встречал волонтера с подмогой, вместе с ним подорвались на растяжках противника.

«В связи с тем, что мы были в окружении, у нас не было медикаментов, не было врачей. Был один фельдшер, у которого были только перевязочные материалы, и не было чем оказать помощь, а у меня тяжелое ранение было», – вспоминает Петр.

Тогда командование приняло решение переодеть раненого бойца в гражданскую одежду и отправить в местную больницу, скрывая, что он – украинский военный. «Сказали, что тут, возле Луганского аэропорта, гражданский попал под обстрел, приезжайте – забирайте», – говорит участник АТО (сейчас – ООС).

Почти 20 дней десантник ВСУ находился в коме в реанимации больницы в неподконтрольном украинским властям Луганске. Как только мужчина пришел в себя, пытался найти возможность позвонить супруге Галине. «У него еще трубка, он еще хрипит, я не понимаю, что он хочет сказать. А мне перед этим сон снился, из-за которого я и решила ехать [в зону боевых действий]. Только услышала единственное: "Забери меня отсюда, я хочу домой"», – вспоминает женщина.

Она разыскивала мужа и хотела забрать его с неподконтрольной Украине территории. Для этого отправилась на передовую к украинским военным. «Я не могла попасть туда [в "ЛНР"], потому что у меня с собой был только паспорт со львовской пропиской. Куда я пойду? Ну, пройду я тот блокпост, а дальше что?», – рассказывает Галина.

Два месяца она через посредников договаривалась, как можно сбежать из больницы в Луганске, не попав в плен к незаконным вооруженным формированиям. План возвращения к украинским военным удался. «Нужно было электричкой проехаться и выйти на одной станции, уже не помню населенный пункт. Потом пройти одно село, и там уже украинский блокпост был», – отмечает Петр.

Супруги встретились в госпитале в Харькове. После возвращения мужа из зоны боевых действий Галина стала военным медиком. На Донбасс в ряды ВСУ они вернулись уже вместе. В этом году в День десантно-штурмовых войск Украины Петр Гадупьяк вместе с украинскими военными отправился в Литву для участия в параде.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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