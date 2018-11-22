Признана умершей: Волонтеры помогли переселенке из Донецка вернуться к жизни. Новости

В прифронтовом Часов Яре (Донецкая обл.) волонтеры помогли переселенке из неподконтрольного украинским властям Донецка Людмиле восстановить утраченные документы, что осложнялось тем, что женщина была признана судом умершей. Об этом на своей странице в Facebook рассказал руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

«Женщина потеряла свой паспорт советского образца, а паспорта гражданина Украины у нее не было. Бывший супруг в судебном порядке признал ее умершей и расторг брак. Когда Людмила обратилась к нашей команде за помощью средств на проживание, питание и проезд у женщины не было, устроиться на работу и оформить социальные выплаты она не могла из-за отсутствия документов, а процесс восстановления документов осложнялся тем, что Людмила была признана умершей, а также тем, что из Часового Яра необходимо было неоднократно ездить в Бахмут, где находится ближайшая миграционная служба, через блокпост, который не имея документов Людмила сама пересечь не могла», – написал он.

По его словам, сотрудниками гуманитарного штаба «Пролиска – Часов Яр» более года женщине оказывалось социальное сопровождение в отмене записи о смерти, подготовке копий документов, которые могут подтвердить ее личность и гражданство, сопровождении переселенки в городские отделы регистрации актов гражданского состояния и миграционной службы Бахмута, прохождении процедуры установления личности и установления гражданства Украины, подаче документов, необходимых для получения паспорта гражданина Украины.

«Также командой гуманитарной миссии Людмиле неоднократно предоставлялись продукты питания, одежда и предметы бытовой химии, которые помогли ей выжить в столь непростой период... Это одна из тысяч историй социального патронажа, который делала, делает и будет делать наша команда. Одна из тысяч ситуаций, в которых человеку, ставшему заложником конфликта и обстоятельств нужна рука поддержки для того, чтобы выжить, преодолеть и идти дальше», – добавил Каплин.

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