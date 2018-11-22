Жительница Горловки показала заснеженный центр города (Фото). Новости

Жительница неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Анна 20 ноября прогулялась в центре города. Кадры заснеженного центра она опубликовала в социальной сети.

Так, на фото – центральная улица города – проспект Победы, ул. Пушкинская, ул. Герцена, ул. Комсомольская, а также сквер по ул. Рудакова.

Читайте также: