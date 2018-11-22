В МККК рассказали, сколько жителей Донбасса получили гуманитарную и денежную помощь. Новости

Международный Комитет Красного Креста продолжает оказывать гуманитарную и денежную помощь населению Донбасса по обе стороны линии соприкосновения. Об этом говорится в дайджесте МККК за октябрь текущего года.

В частности, в октябре 2018 года:

более 33 тыс. человек получили продуктовые наборы (весом по 17 кг каждый) с гречкой, рисом, макаронами, мукой, подсолнечным маслом, сахаром, консервированной говядиной и сардинами, чаем и дрожжами;

более 33 тыс. человек получили гигиенические наборы с основными средствами гигиены: мылом, стиральным порошком, шампунем и т. д.;

около 1700 домохозяйств получили помощь для своей сельскохозяйственной деятельности: теплицы, семена, компост, фунгициды и инсектициды;

126 домохозяйств благодаря тренингам улучшили свои навыки ведения животноводства и домашней экономики;

300 человек улучшили навыки бизнеспланирования благодаря тренингам, проведенным МККК в рамках грантовой программы поддержки малого бизнеса;

27 тонн топливных брикетов передано жителям отдаленных сел для обогрева жилищ зимой.

Кроме того:

около 1200 домохозяйств на подконтрольной правительству территории получили денежную помощь на животноводческую и сельскохозяйственную деятельность;

около 200 семей раненых или погибших в результате конфликта получили денежную поддержку (на подконтрольной правительству территории) или помощь в виде продуктовых наборов и средств гигиены;

49 семей пропавших без вести получили финансовую помощь.

Помимо этого, 700 человек пользуются услугами 4-х учреждений, которым МККК передал лампочки, кровати, матрацы, моющие средства и прочее.