В МККК рассказали, сколько жителей Донбасса получили гуманитарную и денежную помощь. Новости

В МККК рассказали, сколько жителей Донбасса получили гуманитарную и денежную помощь

ДН

22.11.18 10:36dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Международный Комитет Красного Креста продолжает оказывать гуманитарную и денежную помощь населению Донбасса по обе стороны линии соприкосновения. Об этом говорится в дайджесте МККК за октябрь текущего года.

В частности, в октябре 2018 года:

  • более 33 тыс. человек получили продуктовые наборы (весом по 17 кг каждый) с гречкой, рисом, макаронами, мукой, подсолнечным маслом, сахаром, консервированной говядиной и сардинами, чаем и дрожжами;
  • более 33 тыс. человек получили гигиенические наборы с основными средствами гигиены: мылом, стиральным порошком, шампунем и т. д.;
  • около 1700 домохозяйств получили помощь для своей сельскохозяйственной деятельности: теплицы, семена, компост, фунгициды и инсектициды;
  • 126 домохозяйств благодаря тренингам улучшили свои навыки ведения животноводства и домашней экономики;
  • 300 человек улучшили навыки бизнеспланирования благодаря тренингам, проведенным МККК в рамках грантовой программы поддержки малого бизнеса;
  • 27 тонн топливных брикетов передано жителям отдаленных сел для обогрева жилищ зимой.

Кроме того:

  • около 1200 домохозяйств на подконтрольной правительству территории получили денежную помощь на животноводческую и сельскохозяйственную деятельность;
  • около 200 семей раненых или погибших в результате конфликта получили денежную поддержку (на подконтрольной правительству территории) или помощь в виде продуктовых наборов и средств гигиены;
  • 49 семей пропавших без вести получили финансовую помощь.

Помимо этого, 700 человек пользуются услугами 4-х учреждений, которым МККК передал лампочки, кровати, матрацы, моющие средства и прочее.

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