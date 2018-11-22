Это пощечина всему Западу: Украинский дипломат о «выборах» в «Л-ДНР». Новости

В Парламентской Ассамблее НАТО осудили Россию за постоянное вмешательство в иностранные демократические процессы, и в этом есть взнос и украинской дипломатии. Об этом рассказал экс-министр иностранных дел Украины, директор Центра исследования России Владимир Огрызко.

«Своя рубаха ближе к телу, и пока ее никто не пытается разодрать на куски, как-то все остальное – теория. Но, когда Россия переступила через черту, через красную линию, и начала лезть не в свои дела до такой степени, что это уже просто вызвало возмущение среди многих стран-членов НАТО, тут уже некуда больше отступать», – сказал он.

«Давайте вспомним все эти ужасы, которые происходили в странах НАТО, начиная с вмешательства РФ в американские выборы, что было беспрецедентным в истории всей Америки, продолжая отравлением Скрипалей, попыткой повлиять на Черногорию, чуть не устроив там военный переворот, чтобы она не вступала в НАТО, и как говорится – пошло-поехало», – продолжил Огрызко.

По его словам, случаев вмешательства России в дела других стран, в частности стран Европейского Союза очень много. «Но всему есть определенная граница, если ее переступают, то не действовать уже нельзя. В этом есть и украинский взнос, потому что нельзя себя так нагло вести. Взять, например, последние события – псевдо-выборы в псевдо-республиках [на Донбассе]. Это уже политическая пощечина всему Западу. Если перевести на грубый простой язык: "Имели мы вас ввиду. Вы нам рассказываете о Минских договоренностях, а мы делаем то, что считаем нужным, и не собираемся от этого отступать"», – отмечает украинский дипломат.

«Как тут реагировать нормальным людям? Они уже понимают, что языком переговоров дальше вести дела невозможно, поэтому переходят к целевым, точечным ударам по тем болевым точкам, которых у России очень много», – добавил он.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

Накануне «голосований» глава СБУ Василий Грицак сообщил, что в Кремле уже готовы соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно. В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

12 ноября на неподконтрольной украинским властям части Донбасса подсчитали голоса на «выборах» и огласили «неожиданные» результаты. В Кремле сообщили, что «с пониманием» относятся к «голосованию», проведенному на неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей, а в Евросоюзе возложили ответственность за эти «выборы» на Россию.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Громадське радіо»

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