Сводка из зоны ООС за 21 ноября: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 11 обстрелов украинских позиций. При этом незаконные вооруженные формирования (НВФ) не прекращают применять вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Вследствие обстрелов один из военнослужащих Объединенных сил получил легкое ранение. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Противник осуществлял обстрелы украинских оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Новолуганское, Авдеевка, Славное, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Широкино. НВФ вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также, 21 ноября вечером из минометов калибром 82 мм противник обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово. Опорный пункт украинских войск у Крымского противник дважды обстрелял из ручных противотанковых гранатометов, а позиции в районе Новозвановки 2 раза попали под огонь из крупнокалиберных пулеметов и СПГ.

С начала текущих суток противник огневой активности не проявлял.

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки выпустили по территории ДНР около 50 боеприпасов. Под огнем украинских силовиков оказались село Спартак, поселки шахты "Трудовская", Еленовка, район терминала и "Вольво-центра" на окраинах и в окрестностях Донецка; Ясиноватая и прилегающее к ней село Крутая Балка; горловский поселок шахты им. Гагарина, а также села Октябрь (после переим.: Верхнешироковское – прим. ред.), Ленинское (после переим.: Ужовка – прим. ред.), Коминтерново (после переим.: Пикузы – прим. ред.), Саханка. При обстрелах применялись минометы калибрами 120 и 82 мм, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подвергся район поселка городского типа Калиново. Огонь велся из автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».