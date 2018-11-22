Водоснабжение, восстановление жилья, охрана здоровья: Красный Крест помогает жителям Донбасса. Новости

Международный Комитет Красного Креста (МККК) продолжает оказывать помощь населению Донбасса по обе стороны линии соприкосновения в части водоснабжения, восстановления поврежденного жилья и в сфере охраны здоровья. Об этом говорится в дайджесте МККК за октябрь текущего года.

В частности, в октябре 2018 года:

36 тыс. литров питьевой воды предоставлено жителям Торецка в связи с повреждением основного водопровода города;

4 населенных пункта по обе стороны от линии соприкосновения получили материалы (трубы, аккумуляторы и пр.) для поддержания инфраструктуры водоснабжения.

Кроме того:

около 1 тыс. лиц, проживающих в 17 населенных пунктах по обе стороны от линии соприкосновения, получили инструменты и строительные материалы для восстановления поврежденных домов, в том числе для срочного ремонта;

8 социальных учреждений (в том числе медицинских), предоставляющих услуги 1 200 людям, получили строительные материалы для ремонта помещений;

2 учреждения содержания под стражей получили стройматериалы и кухонный инвентарь для улучшения условий.

Международный Комитет Красного Креста оказывает помощь и в сфере охраны здоровья. Так, в октябре:

12 больниц по обе стороны от линии соприкосновения получили лекарства, перевязочные материалы и другие медицинские средства для оказания помощи раненым и больным;

39 учреждений первичной медико-санитарной помощи по обе стороны от линии соприкосновения получили лекарства от хронических заболеваний;

1 банк крови получил реагенты и пакеты для крови.

Помимо этого, специалисты МККК в октябре оказывали психосоциальную поддержку семьям пропавших без вести и людям, живущим вдоль линии соприкосновения, а также организовывали занятия по обучению оказанию психосоциальной помощи.

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