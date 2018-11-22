Азовское море может стать плацдармом для наступления на Украину, – эксперт. Новости

Азовское море может стать новым плацдармом для наступления России на Украину. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины, директор Центра исследования России Владимир Огрызко.

«Сейчас очень горячей темой является ситуация вокруг провокационных и абсолютно незаконных действий России в Азовском море. Некоторые говорят: "Ну, что там Азовское море – вброд по колено". Нет – это не так легко, как кажется. Это может быть на самом деле новым плацдармом для наступления на Украину», – считает он.

По его мнению, украинские власти недостаточно используют международные правовые инструменты и сопротивление в секторе обороны, чтобы дать России понять, «что тут ничего не выйдет».

«Начиная с того, что у нас до сих пор не определились – нужно ли нам денонсировать этот печально известный договор об Азовском море как о внутреннем море, или не нужно», – говорит Огрызко.

Экс-глава МИД Украины отметил, что по этому вопросу Украина могла бы провести широкое обсуждение с участием политиков, украинских и международных экспертов. «Это тема, которая требует очень серьезного анализа. Я до последнего времени не слышал, чтобы подобные вещи делались, а они нам крайне необходимы», – добавил он.

Напомним, в ответ на поданную Украиной жалобу в ООН на поведение России в Азовском море создан трибунал, однако, жалоба пока не рассматривается. При этом Российская Федерация значительно усилила давление на украинские суда в Черном и Азовском морях, поэтому Украина обратилась к партнерам по коалиции против РФ с просьбой отреагировать на ситуацию в Азовском и Черном морях. В свою очередь ВМС Украины усилили защиту Азовского моря, а в правительстве заявили о создании военно-морской базы до конца этого года.

После того, как в Украине заговорили о разрыве Договора с Россией о сотрудничестве по Азовскому морю, в МИД РФ заявили, что это будет иметь последствия и для официального Киева.

Позже министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что действия России в Азовском море являются новой попыткой дестабилизировать ситуацию в Украине и создать еще один очаг напряженности. В МИД Украины также сделали заявление в связи с очередными манипуляциями МИД РФ, что ни одно положение Договора от 2003 года не дает России права осуществлять дискриминационные и длительные проверки судов, следующих в украинские порты.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Громадське радіо»

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